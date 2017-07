Tài xế của chiếc xe ô tô mang BKS 61A 388.07 không kiểm soát được tốc độ, đi lấn làn đường ngược chiều khiến chiếc xe húc vào 9 xe máy và 3 ô tô trên đường, hậu quả là 10 người thương vong

Khoảng 19h50 ngày 22.7, chiếc ô tô 5 chỗ mang BKS: 61A 388.07 do Trần Văn Trung Chánh (48 tuổi, quê tỉnh Bình Dương) điều khiển, lưu thông trên đường Hà Huy Giáp, hướng từ Bình Dương về cầu vượt Ngã Tư Ga, quận 12, TP.HCM.

Khi cách giao lộ Tô Ngọc Vân - Hà Huy Giáp khoảng 200 mét, thuộc phường Thạnh Lộc, quận 12 thì tài xế không kiểm soát được xe, để xe tông vào 9 xe máy của người tham gia giao thông trên đường.

Tại hiện trường, nhiều xe máy vỡ vụn sau khi va chạm với ô tô điên. Ảnh: PLO

Chiếc ô tô chỉ dừng lại khi húc liên tiếp vào 3 ô tô khác. Tại hiện trường khoảng 10 người bị thương nằm la liệt trên đường được cơ quan chức năng địa phương cùng người dân đưa đi cấp cứu.

Nhưng hai nạn nhân tên Đ.T.A và L.C.D đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Vụ việc khiến nhiều người dân địa phương hiếu kỳ theo dõi khiến đoạn đường qua phường Thạnh Lộc kẹt cứng, báo dân Việt đưa tin.

" Khoảng 8h, tôi nghe thấy rầm một cái, chạy ra thấy xe nằm la liệt, có 3 người bị nặng nhất được đưa hết lên xe cứu thương.", anh Tô Văn Thanh-người dân tại hiện trường chia sẻ.

Sau khi vụ việc xảy ra, ngay lập tức lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Tài xế Chánh sau khi đến trụ sở Công an phường để trình báo vụ việc đã được lực lượng Công an tiến hành kiểm tra và kết quả cho thấy người này không dùng rượu bia trước khi lái xe và âm tính với các chất kích thích.

Sáng nay(23/7), đại diện Ban An toàn giao thông quận 12, Công an quận 12 do ông Nguyễn Văn Đức – Phó Chủ tịch UBND quận làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và trao tổng cộng 15.2 triệu đồng tiền hỗ trợ cho gia đình 2 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn và trao 3.8 triệu đồng hỗ trợ để nạn nhân khác của vụ tai nạn.

Ngay sáng nay, lực lượng chức năng đã đến thăm hỏi động viên các nạn nhân. Ảnh: PLO

Riêng UBND phường Thạnh Lộc (quận 12) cũng đã hỗ trợ cho hai gia đình có nạn nhân tử vong với tổng số tiền là 10 triệu đồng, theo báo PLO.

HIện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ. Trước mắt, cơ quan chức năng sẽ cho trưng cầu giám định về kỹ thuật của xe ô tô gây tai nạn, để xác định nguyên nhân vụ việc là do lỗi kỹ thuật của xe hay của tài xế.

Tổng hợp

Huy Vũ