Xác minh clip về chiếc xe khách chạy ngược chiều trên quốc lộ 1A, nhà chức trách đã tìm ra được tài xế, xử phạt một triệu đồng và tước bằng lái hai tháng.

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Nghệ An) cho biết đã xử phạt một triệu đồng với tài xế Hoàng Văn Nghĩa do lỗi lái xe khách chạy ngược chiều trên quốc lộ 1A vào hôm 2/3. Cùng với tiền phạt, tài xế này bị tước bằng lái trong hai tháng.

Theo đại tá Cao Minh Phượng (Trưởng Phòng cảnh sát giao thông tỉnh), tài xế Nghĩa khai do xe đầu kéo làm tắc đường, không thấy cảnh sát giao thông nên anh ta chạy ngược chiều một đoạn để thoát khỏi điểm tắc.

Trước đó ngày 3/3, trên mạng xã hội xuất hiện video dài hơn 20 giây ghi cảnh một chiếc xe khách màu xanh biển số Thanh Hóa chạy ngược chiều trên trên quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) với tốc độ khá cao khiến nhiều ôtô đi đúng làn phải tránh sang một bên.

Một ngày sau, Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia đề nghị Công an tỉnh Nghệ An; Sở Giao thông tỉnh Thanh Hóa xác minh và chiếc xe được xác định do Nghĩa điều khiển.

Theo Hải Bình/vnexpress.net