Tài xế người nước ngoài điều khiển ô tô lưu thông trên đường phố bất ngờ lao qua làn đường tông vào xe máy đang lưu thông. Chưa dừng lại, ô tô tiếp tục tông thêm nhiều xe máy, làm 2 người bị thương nặng nhập viện.

Ngày 8.5, Công an quận 2 đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành điều tra làm rõ vụ tai nạn của 1 ô tô do người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc điều khiển, va chạm với nhiều xe máy trên đường phố khiến 2 người bị thương nặng nhập viện.

Trước đó, khoảng 22h ngày 7.5, ô tô mang BKS: 15LD – 002.70, do người đàn ông Hàn Quốc khoảng 40 tuổi điều khiển, lưu thông trên đường Trần Não, hướng từ cầu Sài Gòn về đại lộ Mai Chí Thọ, quận 2, TP.HCM.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi vừa đi đến cầu Cá Trê, quận 2 thì bất ngờ ô tô lao qua làn đường ngược lại, tông trúng xe máy do anh Lê Văn Tiến (SN 1988) điều khiển, đẩy đi khoảng 20m. Chưa dừng lại, ô tô va chạm thêm với 2 chiếc xe máy khác.

Xe đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Vụ tai nạn khiến anh Tiến và một nam thanh niên khác bị thương nặng. Người dân đã đưa cả hai đi cấp cứu. Tại hiện trường, ô tô gây tai nạn nằm chắn giữa cầu, 2 xe máy nằm trước đầu ô tô.

Đến rạng sáng 8.5, hiện trường mới được lực lượng chức năng được giải quyết xong.