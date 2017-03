Tài xế điều khiển xe khách BKS Thanh Hóa chạy ngược chiều trên địa bàn Nghệ An ngày 2/3 đã bị phạt hành chính 1 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Ngày 27/3, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Nghệ An) cho biết, tài xế điều khiển xe khách chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã tới trình diện cơ quan công an để nhận lỗi, nhận quyết định xử phạt hành chính.

Tài xế Nghĩa đến trình diện cơ quan công an. Ảnh: V.T

Cụ thể, tài xế tên Hoàng Văn Nghĩa (47 tuổi, trú huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa), lái xe khách BKS 36B – 00738. Tài xế Nghĩa cho biết, tại thời điểm đó có một xe đầu kéo chở sắt quay đầu làm tắc đường nên đã cho xe của mình chạy ngược chiều một đoạn để tránh ùn tắc.

Với hành vi này, tài xế Nghĩa bị Phòng CSGT Nghệ An phạt tiền 1 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Trước đó, vào ngày 2/3, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe ô tô khách BKS 36B - 00738 chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Hoàng Mai gây nguy hiểm đối với các phương tiện lưu thông trên tuyến đường này.

Ngay sau khi clip được đăng tải, Ủy ban ATGT Quốc gia đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo lực lượng CSGT kiểm tra, xác minh đối tượng vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

V.Đồng

