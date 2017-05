Đoạn video ghi lại cảnh tài xế xe ôm truyền thống và tài xế xe ôm Grab cầm mũ bảo hiểm lao vào đánh nhau sau khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm, chú ý của rất nhiều người.

Hỗn chiến giữa tài xế Grab và tài xế xe ôm truyền thống. Ảnh cắt từ Clip

Sáng nay (9/5), trên nhiều trang mạng xã hội đăng tải đoạn video ghi lại cảnh tài xế xe ôm Grab và tài xế xe ôm truyền thống cầm mũ bảo hiểm lao vào đánh nhau rất hung hãn.

Sự việc chỉ dừng lại khi có 2 - 3 nam thanh niên và một người đàn ông trung tuổi mặc quần áo bảo vệ ra can ngăn. Khi đoạn video được đăng tải đã thu hút được sự quan tâm chú ý của rất nhiều người.

Trong đó, nhiều người lên án về hành động lao vào đánh nhau giữa đám đông của 2 tài xế xe ôm. Theo tìm hiểu của PV, sự việc trên xảy ra vào khoảng 9h20 phút sáng 8/5, tại khu vực cổng vào bến xe Giáp Bát, cạnh đường Giải Phóng thuộc phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Anh Nguyễn Văn H. (trú tại Giao Thủy, Nam Định) người chứng kiến sự việc cho biết, vào thời điểm trên, khi anh H. đi trên xe khách nhà xe H. Đ. chạy tuyến Giao Thủy - Giáp Bát, khi xe vừa đến khu vực ngã 3 dẫn vào cổng vào bến xe Giáp Bát thì thấy tài xế xe ôm Grab và tài xế xe ôm truyền thống cầm mũ bảo hiểm lao vào đánh nhau.

Nhiều người phải vào can ngăn. Ảnh cắt từ clip

"Khi hai bên cầm mũ bảo hiểm lao vào đánh nhau đã có nhiều người dân quanh đấy lại can ngăn và có cả bảo vệ khu vực bến xe ra can.

Sau đó, cả 2 tài xế xe ôm này đều lên xe và bỏ đi", anh H. nói. Anh H. cũng cho hay, hai tài xế xe ôm này lao vào đánh nhau có thể vì tranh giành khách ở khu vực bến xe Giáp Bát nên đã dẫn đến sự việc trên.

Lãnh đạo Công an phường Giáp Bát cho biết, trong 2 ngày qua, đơn vị không nhận được trình báo nào về vụ xô xát nói trên. Vị lãnh đạo Công an phường Giáp Bát cũng cho hay, có thể sự việc xảy ra chớp nhoáng, cả 2 người liên quan không bị thương nặng nên đã không trình báo công an.

Việc cạnh tranh giữa các xe ôm ở các địa bàn không phải là hiếm. Và việc xuất hiện đội ngũ đông đảo tài xế xe ôm Grab đã khiến các tài xế xe ôm truyền thống ảnh hưởng không nhỏ về doanh thu/ngày.

Tuy nhiên, những mâu thuẫn dẫn đến việc đánh nhau như hình ảnh clip ghi lại thì rất hạn hữu. Nhiều người chứng kiến vụ việc này cho rằng, việc cạnh tranh dẫn đến hành vi đánh nhau là điều không nên.

Minh Anh - Thiệu Hóa

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất