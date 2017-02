Tài tử Neil Fingleton, nam diễn viên 36 tuổi trong loạt phim truyền hình đình đám "Game of Thrones" (tạm dịch "Trò chơi vương quyền") và sở hữu chiều cao "khủng", đã đột tử sau môt cơn trụy tim.

Trong một thông báo đăng trên trang mạng xã hội Facebook ngày 27/2, Câu lạc bộ Những người có chiều cao cho biết tài tử Fingleton, người đàn ông cao nhất nước Anh, đã qua đời vào ngày 25/2, đồng thời bày tỏ lời chia buồn đến gia đình nam diễn viên này.

Sinh năm 1980 tại Durham, miền Bắc nước Anh, Fingleton được coi là một diễn viên cao nhất thế giới với chiều cao 2,31m. Fingleton khởi đầu sự nghiệp là một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp ở Mỹ và Tây Ban Nha. Tuy nhiên, năm 2007, anh đã bị chấn thương khiến không thể tiếp tục sự nghiệp.

Sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu, Fingleton đã chuyển hướng sang con đường nghệ thuật và trở thành một diễn viên tài năng. Anh được chú ý qua các vai diễn trong phim "X-Men: First Class", "Jupiter Ascending," và gần đây nhất là vai người khổng lồ Mag The Mighty trong series phim truyền hình ăn khách "Game of Thrones".

