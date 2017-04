Nam diễn viên Luke Evans và người tình đồng giới được cho là đã hàn gắn tình cảm sau một năm chia tay.

Theo tờ Entertainment Tonight, Luke Evans cùng người tình đồng giới là nam người mẫu Jon Kortajarena đang mặn nồng trở lại sau gần một năm xa cách.

Chàng Gaston điển trai của Người đẹp và Quái vật công khai hẹn hò mẫu nam Tây Ban Nha từ năm 2014 và tuyên bố chia tay hai năm sau đó. Tuy nhiên từ đầu năm nay, Jon Kortajarena bắt đầu chia sẻ nhiều hình ảnh trên Instagram với những chi tiết liên quan đến Luke Evans.

Luke Evans và người tình đồng tính hàn gắn tình cảm sau một năm chia tay. Ảnh: Instagram.

Nam người mẫu 31 tuổi đăng tải bức ảnh tại thủ đô Budapest (Hungary), nơi nam diễn viên đang ghi hình cho bộ phim mới. Vào ngày 15/4 vừa qua, Jon gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Luke nhân dịp nam diễn viên bước sang tuổi 38.

Bản thân Luke Evans gần đây cũng thường xuyên chia sẻ những dòng trạng thái tình cảm, lấp lửng. "Một tiệc sinh nhật thật tuyệt vời nhưng lại thiếu mất một người vô cùng quan trọng. Bạn biết đó là ai mà", nam diễn viên chia sẻ.

Tuy ít nhắc đến chuyện tình cảm nhưng báo giới nhiều lần bắt gặp Luke Evans tình tứ bên siêu mẫu Jon Kortajarena. Nam diễn viên thường xuyên dẫn Jon đến gặp gỡ gia đình, bạn bè và xem đây là mối quan hệ rất nghiêm túc.

Nam diễn viên rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm với nam người mẫu Tây Ban Nha. Ảnh: AFP/Getty Images.

Công khai giới tính từ năm 2002, Luke Evans khẳng định rằng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của anh. "Tôi chẳng bị mất đi một vai diễn nào vì là người đồng tính cả", tài tử bày tỏ.

Lời nói của Luke Evans không phải là không có cơ sở khi suốt hơn 20 năm qua, sự nghiệp của anh ở Hollywood vẫn ngày càng vững chãi với hàng loạt những vai diễn nặng ký trong các dự án lớn như The Girl On The Train, Dracula Untold, Fast & Furious 6, Robin Hood, Immortals, The Hobbit và gần đây nhất là Beauty and the Beast.

Mới đây, Luke Evans xuất hiện với vai Gaston trong bom tấn của Disney - Beauty and the Beast. Ảnh: Disney.

"Nếu cảm thấy không còn được tôn trọng vì những vấn đề cá nhân, tôi đã không ở lâu trong ngành điện ảnh như vậy", Luke tâm sự trên tạp chí Jackal.

Ngôi sao 38 tuổi cũng từng trả lời phỏng vấn tờ The Advocate rằng: "Nếu sau này khi tôi phải trở thành một người nghèo ở tuổi xế chiều thì tôi cũng không hề nuối tiếc vì bản thân đã có một cuộc sống vui vẻ, cởi mở và không phải giấu diếm ai về giới tính thật của mình".

Phương Linh