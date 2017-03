Chuyên gia chính trị Nga đã giải thích lý do tại sao Nga và Iran, hai quốc gia quan trọng trong cuộc chiến chống IS, lại không được Hoa Kỳ mời tới tham dự cuộc họp bàn cách tiêu diệt tổ chức khủng bố này của 68 nước do Washington chủ trì.

Theo Sputnik, Hoa Kỳ dự kiến tổ chức cuộc họp cấp bộ trưởng 68 quốc gia liên minh do Mỹ đứng đầu trong cuộc chiến chống IS vào ngày 22-23/3 tại Washington. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết, hai “người chơi chính của khu vực” trong cuộc chiến chống lực lượng phiến quân là Nga và Iran, không nằm trong danh sách khách mời bởi “họ không phải là một phần của liên minh toàn cầu”. Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov nhận định có thể thảo luận kế hoạch tiêu diệt IS mà không có sự tham dự của Nga, tuy nhiên sẽ không thể đánh bại được tổ chức khủng bố này nếu thiếu Moscow. Trong khi đó, Semyon Bagdasarov, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Trung Á và Trung Đông cho rằng việc Nga không được mời để chứng tỏ Moscow không đóng một vai trò nào trong cuộc chiến chống khủng bố, song điều này lại hoàn toàn sai sự thật. Liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu sẽ tổ chức họp vào ngày mai tại Washington. Nguồn: AP Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, chuyên gia Bagdasarov nhận định đây là một thông tin nhằm gây bất lợi cho Moscow và nó sẽ còn tiếp diễn trong tương lai. Nhà phân tích chính trị cho biết đang có những chiến dịch quân sự được tiến hành để giải phóng Mosul và Raqqa. Nếu kế hoạch này thành công, các thành viên của liên minh Mỹ sẽ nhận hết kết quả và đổ lỗi cho Nga đã không hành động đủ trong cuộc chiến. Ông cho rằng, mục đích thực sự không phải là “chia sẻ chiến thắng”. Theo ông Bagdasarov, Tổng thống Trump là lãnh đạo cứng rắn hơn ông Obama, vì vậy, ông Trump sẽ không nhượng bộ phần thắng cho bất kỳ ai. Còn ông Evgeny Satanovsky, lãnh đạo Viện Trung Đông có trụ sở ở Moscow, cho rằng có những nước trong liên minh do Mỹ đứng đầu lại đang ủng hộ lực lượng khủng bố ở Syria và Iraq. “Liệu đây có phải là liên minh chống khủng bố khi trong đó có Ả Rập Xê Út và Qatar, một nước tài trợ cho al-Qaeda, còn nước thứ hai là hỗ trợ IS? Liệu đó là cuộc chiến chống khủng bố như thế nào khi ngồi trong cùng một phòng là những kẻ tài trợ cho khủng bố, giả vờ rằng không có ai biết và không có ai hiểu?”, ông Evgeny Satanovsky phân tích. Tuy nhiên, chuyên gia cũng nói thêm rằng, chính Washington đã đề nghị hợp tác với Nga ở Syria, trong các cuộc gặp gỡ mới đây giữa lãnh đạo quân sự Mỹ, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ở Antalya. Hôm 7/3, Tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, tướng Hulusi Akar đã đứng ra tổ chức cuộc gặp với những người đứng đầu lực lượng vũ trang Nga, Mỹ và một số quan chức khác ở tỉnh Antalya để thảo luận về cuộc xung đột Syria. “Tại sao ông Trump nên tiết lộ rằng Washington đang hợp tác với Moscow? Bản thân ông Trump đang bị cáo buộc về những mối liên hệ với Nga đã giúp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, do đó chẳng khác nào “tự sát” nếu khởi xướng bất kỳ cuộc đàm phán nào với Moscow trong lĩnh vực chính trị vào lúc này. Tuy nhiên, xét về mặt quân sự, hai quốc gia nên tiếp tục “hợp tác một cách chặt chẽ và hiệu quả””, chuyên gia Satanovsky nhận xét. Tuệ Minh (lược dịch)