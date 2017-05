Hình ảnh Lý Nhã Kỳ nằm hẳn trên một pano ở LHP Cannes ngang bằng với pano quảng bá điện ảnh Việt Nam và du lịch TP.HCM đang dấy lên dư luận liệu có phải Lý Nhã Kỳ đang “làm trò” ở LHP Cannes dưới danh nghĩa bảo trợ cho du lịch, điện ảnh Việt?

Trong họp báo công bố chương trình quảng bá du lịch TP.HCM và điện ảnh Việt Nam tại LHP Cannes (khai mạc ngày 17-5), diễn viên Lý Nhã Kỳ, người tài trợ cho chương trình này công bố có ba pano quảng bá Việt Nam tại đây. Cụ thể, sẽ có hai pano quảng bá du lịch TP.HCM và một pano quảng bá điện ảnh Việt Nam. Tuy nhiên, hôm qua tại Cannes lại xuất hiện một pano hình ảnh Lý Nhã Kỳ với dòng chữ Lý Nhã Kỳ - The New Voice of Vietnam (Lý Nhã Kỳ - Tiếng nói mới của Việt Nam).

Pano có Lý Nhã Kỳ nằm cùng với pano quảng bá du lịch điện ảnh Việt Nam

Lý giải về việc tại sao bỗng thình lình xuất hiện tấm pano có hình ảnh của Lý Nhã Kỳ, đại diện truyền thông của Lý Nhã Kỳ cho biết, hình ảnh Lý Nhã Kỳ xuất hiện trên pano này bởi cô được tạp chí The Hollywood Reporter, tạp chí chuyên ngành điện ảnh hàng đầu của Mỹ, lựa chọn giới thiệu là gương mặt mới, tiếng nói mới đến từ Việt Nam tại LHP Cannes năm nay. Chính vì thế, pano hình ảnh Lý Nhã Kỳ nằm bên cạnh pano quảng bá của tạp chí với dòng chữ The Hollywood Reporter – The Definitive Voice of Entertainment. Lý Nhã Kỳ cũng là gương mặt sẽ xuất hiện trên số tháng 5 của tạp chí này.Tuy nhiên theo cam kết với Hollywood Reporter thì vấn đề này không được phép công bố trước khi LHP Cannes khai mạc.

Ba pano quảng bá du lịch TP.HCM và điện ảnh Việt Nam o73 LHP Cannes do Lý Nhã Kỳ tài trợ

Riêng với việc tại sao ban đầu pano hình ảnh Lý Nhã Kỳ là Lý Nhã Kỳ - The New Voices of Vietnam (Lý Nhã Kỳ - Tiếng nói mới của Việt Nam) sau đó lại sửa thành Lý Nhã Kỳ - The New Voice (Lý Nhã Kỳ - Tiếng nói mới), đại diện truyền thông của Lý Nhã Kỳ cho rằng việc thay chỉ vì dòng chữ có nhầm lẫn, và điều này là đơn vị thực hiện pano tự sửa, thay thế chứ không liên quan đến Lý Nhã Kỳ.

Lý Nhã Kỳ tại LHP Cannes với pano có hình ảnh mình bên trên