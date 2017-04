Hệ thống phòng không S-400 Growler của Nga vốn đã hiện diện ở Syria có thể đánh chặn tên lửa Tomahawk của Mỹ. Thế nhưng, khi 59 tên lửa Tomahawk của Mỹ trút vào căn cứ ở Syria hôm 6-4, vì sao Growler lại im hơi lặng tiếng?

Nga triển khai hệ thống phòng không Growler tại căn cứ không quân Latakia ở bờ biển Syria sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Sukhoi-24 của Moscow vào tháng 11-2015 khi nó vi phạm không phận Ankara. Hệ thống này có thể ngăn chặn các mục tiêu trong phạm vi 402 km và ở độ cao 27 km.

Mỹ hôm 6-4 “dội” tên lửa Tomahawk vào căn cứ không quân Syria Al Shayrat – khu vực rõ ràng nằm trong tầm bảo vệ của hệ thống phòng không tối tân S-400 Growler của Nga.

Được biết, trước cuộc tấn công, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về hành động đáp trả quân sự của Washington với Syria sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học hôm 4-4 khiến ít nhất 86 dân thường thiệt mạng.

Tuy nhiên, có thể thấy rằng cuộc tấn công tên lửa đã diễn ra mà không hề có sự ngăn chặn nào của S-400 Growler để bảo vệ căn cứ không quân của đồng minh thân cận của Moscow, theo Daily Mail.

Washington khẳng định toàn bộ 59 quả Tomahawk được phóng đi đều tấn công trúng mục tiêu. Trong khi đó, các nguồn tin Syria nói rằng chỉ khoảng 30 quả phóng trúng mục tiêu.

Hệ thống phòng không Growler có thể truy lùng 300 mục tiêu. Ảnh: Reuters

Mỹ tiến hành cuộc không kích thành công nhắm vào căn cứ không quân Syria Al-Shayrat - khu vực nằm trong tầm bảo vệ của Growler S-400. Ảnh: MCT

Nga triển khai hệ thống phòng không S-300 và S-300 tại bờ biển Syria sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi tiêm kích Sukhoi-24. Ảnh: Ministry of Defense of the Russian Federation

Trong khi đó, sau vụ không kích đêm 6-4, các chính trị gia Nga khẳng định họ và toàn bộ cơ quan của Moscow ở Syria an toàn nhờ hệ thống phòng không S-300 và S-400.

“Căn cứ không quân của Nga ở Latakia và trung tâm hậu cần ở TP Tartus được S-400 và S-300 bảo vệ an toàn bất chấp Mỹ tiến hành không kích căn cứ không quân của Syria” - ông Viktor Ozerov, thuộc Ủy ban An ninh và Quốc phòng Nga, cho Sputnik hay.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Mosow cân nhắc cải thiện khả năng bảo vệ cho các căn cứ không quân Syria sau cuộc tấn công.

Cao Lực (Theo Daily Mail)