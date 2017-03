Nam giới thích phụ nữ eo nhỏ mông to thể hiện vẻ trẻ trung và khả năng sinh nở. Vòng 3 lớn vẫn mốt và các nhà khoa học cố gắng tìm hiểu lý do chính xác là gì.

Các nhà nghiên cứu Thổ Nhĩ Kỳ vừa phát hiện rằng đàn ông bị thu hút bởi phái nữ có phần cột sống dưới cong 45 độ so với phần đỉnh mông của người ấy. Theo đó, với độ cong trên, phụ nữ sẽ có nhiều lợi thế khi mang thai trong thời kỳ đầu săn bắt, hái lượm. Từ đó, điều này phát triển và trở thành chuẩn mực của sự hấp dẫn trên toàn thế giới.

Nghiên cứu cũng đưa ra đưa ra lý do thuyết phục về việc Kim Kardashian và Jennifer Lopez thu hút cánh mày râu. Các nhà khoa học còn phát hiện rằng khối lượng vòng 3 còn phụ thuộc vào độ cong của cột sống phụ nữ. Nghĩa là, cột sống càng cong, mông càng to. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng lưu ý những phụ nữ có vòng 3 to do cột sống uốn cong ở phần đuôi sẽ thu hút hơn những người có mông to do tích mỡ hay nhiều cơ.

Ảnh minh họa.

Các nhà tâm lý học đã cho 300 đàn ông xem ảnh phụ nữ lưng cong ở các mức độ khác nhau, sau đó yêu cầu họ đánh giá hình ảnh hấp dẫn nhất. Kết quả, hầu hết đàn ông bị thu hút ở hình ảnh phụ nữ lưng cong 45,5 độ.

“Đường cong sẽ cho phép tổ tiên phụ nữ chúng ta giảm trọng tâm khối lượng cơ thể vào hông sau trong suốt quá trình mang thai. Lợi ích việc này rất quan trọng: Nếu không có khả năng này, phụ nữ trải qua sự gia tăng đáng kể áp suất ở hông khiến phần cơ thể này chịu nhiều rủi ro, mỏi cơ và dễ chấn thương. Do đó, những phụ nữ trong thời xưa sở hữu phần đuôi cột sống cong sẽ dễ dàng tìm thức ăn, có khả năng mang đa thai và giảm nguy cơ chấn thương cột sống”.

Do có lợi đối với quá trình tiến hóa, TS Lewis cho biết đặc điểm này trở thành điểm hấp dẫn tình dục đối với nam giới. Theo ông Lewis, nếu không có đường cong này, áp lực lên hông phái yếu trong thời kỳ mang thai tăng gần 800%, khiến người phụ nữ gần như bất động và gia tăng các nguy cơ về sức khỏe.

Cũng theo các nhà nghiên cứu, đường cong 45 độ là tối ưu vì nó hỗ trợ chuyển động, lại không quá cong có thể khiến phụ nữ đau lưng và gặp phải các chấn thương khác. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Evolution and Human Behaviour.

Mông to là tướng quý ở người phụ nữ. Phụ nữ mông to thường có tính tình độ lượng và hào phóng. Đặc biệt trong chuyện tình cảm, người này yêu rất chân tình và dám hy sinh tất cả cho người mình yêu.

Cuộc sống của người này khá suôn sẻ, tương đối ổn định về vật chất, không có gì phải lo lắng. Phụ nữ có đôi mông tròn, đều đặn, tương xứng với thân mình thì tướng cách tốt, ôn hòa mọi chuyện.

Ngoài ra, khả năng chăn gối của những người phụ nữ có

vòng 3 lớn thường tốt hơn. Họ có dễ đạt cực khoái hơn những người phụ nữ có vòng 3 nhỏ. Với vòng 3 hấp dẫn săn chắc họ có khả năng kích thích sự ham muốn của phái mạnh nhiều hơn – đây là điều rất quan trọng trong việc duy trì lửa trong tình yêu cũng như hạnh phúc gia đình.

Chưa kể, phụ nữ mông to thường có lợi ích về sức khỏe. Theo ABC News, kết quả cho thấy phụ nữ có mông to có cholesterol thấp hơn và có khả năng sản xuất kích thích tố để chuyển hóa đường tốt hơn. Chính vì vậy phụ nữ có vòng 3 lớn ít có khả năng mắc bệnh tiểu đường hoặc gặp vấn đề về tim và một số bệnh mãn tính khác. Đặc biệt những người phụ nữ có vòng 3 to, eo nhỏ, vòng hông rộng có khả năng sống thọ và khỏe mạnh hơn.