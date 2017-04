Cách đây 1 năm, ông gần như vô danh trên chính trường nhưng đến hiện tại ông Emmanuel Macron đang được kỳ vọng sẽ trở thành Tổng thống Pháp tương lai.

Lịch sử nước Pháp hiện đại chưa bao giờ chứng kiến những thời khắc gây sốc như những những ngày vừa qua.

Lần đầu tiên tính từ khi nền cộng hòa thứ Năm của nước Pháp ra đời vào năm 1958, Tổng thống không ra tranh cử nhiệm kỳ thứ Hai.

Ứng viên do chính đương kim Tổng thống Pháp Francois Hollande lựa chọn, ông Benoit Hamon, đã thất bại thảm hại trong vòng bầu cử thứ nhất, thua xa ứng viên cực hữu Marine Le Pen.

Không khó để lý giải cho nguyên nhân đằng sau thất bại của ông Benoit Hamon trên chính trường Pháp. Ông chịu liên đới từ một số bê bối của Tổng thống Francois Hollande, có thể kể đến cáo buộc ông Hollande sử dụng tiền ngân sách để trả lương cho vợ ông trong khi vợ ông được cho là đã không làm những công việc đó.

Chính trường Pháp năm 2017 chứng kiến sự nổi lên của chính trị gia Emmanuel Macron năm nay mới 39 tuổi. Không có nhiều kinh nghiệm chính trị, không thuộc một đảng phái lớn nào của nước Pháp, cách đây 1 năm, ông gần như vô danh trên chính trường nhưng đến hiện tại ông Emmanuel Macron đang được kỳ vọng sẽ trở thành Tổng thống Pháp tương lai.

Điều này chưa từng có tiền lệ trong lịch sử chính trị nước Pháp bởi suốt nhiều thập kỷ qua, người Pháp thường muốn lựa chọn những gương mặt chính trị gia quen thuộc và có tuổi đời ít nhất 50.

Báo The Independent của Anh và The Local của Pháp đã tiến hành khảo sát ý kiến người dân Pháp về lý do tại sao họ lựa chọn ông Emmanuel Macron để dẫn dắt tương lai nước Pháp và châu Âu. Dưới đây là tổng hợp những lý do:

Một châu Âu thống nhất

Ông Emmanuel Macron đại diện cho nguyện vọng của hàng triệu người dân Pháp về một châu Âu thống nhất, ông có thể được coi như người thừa kế và phát triển cho những chính sách tốt của Tổng thống đương nhiệm François Hollande. Ông muốn có một châu Âu đoàn kết cùng phát triển.

Không phân biệt, bài thị

Ông Emmanuel Macron sẽ là Tổng thống của tất cả mọi đối tượng người Pháp, ông sẽ không phân biệt tôn giáo, tầng lớp. Người Pháp tin ông sẽ mang đến chính sách giúp hài hòa tất cả các nhóm dân với nhiều sắc tộc, tôn giáo hiện hữu trong lòng nước Pháp.

Sự đổi mới

Nhiều người Pháp tin rằng ông Emmanuel Macron hiện thân cho sự đổi mới chính sách. Ông sẽ mang đến chính sách mới chứ không sửa đổi dựa trên những cái cũ, theo nhận xét của nhiều người dân Pháp. Nhiều người già tại Pháp kỳ vọng ông sẽ mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho con cái họ.

Chính sách kinh tế thực dụng

Từng có kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng và từng được Tổng thống Pháp đương nhiệm, ông Francois Hollande, lựa chọn vào vị trí Bộ trưởng Kinh tế Pháp, ông Emmanuel Macron được người dân Pháp tin sẽ mang đến nhiều chính sách kinh tế tốt hơn rất nhiều so với những gì chính quyền hiện tại đang làm.

Người Pháp cũng tin ông sẽ áp dụng chính sách giúp phân chia lại của cải trong xã hội hợp lý, giảm bất bình đẳng xã hội hơn nhiều so với hiện nay.

Trẻ tuổi và hoài bão

Nếu như trong nhiều cuộc bầu cử Pháp trước đây, tuổi trẻ là vật cản tiến bước của rất nhiều chính trị gia thì trong cuộc bầu cử hiện tại, khi đã quá mệt mỏi với các chính trị gia già và chậm thay đổi, người Pháp đang kỳ vọng vào chính trị gia mới chỉ 39 tuổi này với hy vọng ông sẽ mang đến nhiều thay đổi cho nước Pháp. Nói tóm lại, tuổi trẻ đang là lợi thế không thể bàn cãi của ông Emmanuel Macron.

Trung Mến