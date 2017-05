Nhiều người cho rằng sữa bò tươi nguyên chất chưa qua xử lý sẽ tốt hơn cho sức khỏe, tuy nhiên quan niệm này hoàn toàn sai lầm và có thể dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng.

Trong nhiều năm qua, các chuyên gia y tế và cơ quan chính phủ đã cảnh báo người tiêu dùng không nên tiêu thụ các sản phẩm sữa bò tươi nguyên chất (còn gọi là sữa thô) chưa qua tiệt trùng. Một nghiên cứu mới đây đã nhấn mạnh thêm sự nguy hiểm của sữa tươi nguyên chất đối với sức khỏe.

Nghiên cứu nói trên cho thấy, tại thị trường Mỹ, các sản phẩm sữa nguyên chất có khả năng gây bệnh cao gấp 840 lần và tăng nguy cơ nhập viện lên 45 lần so với các sản phẩm sữa tiệt trùng.

Dù sữa nguyên chất được tiêu thụ một lượng rất nhỏ ở Mỹ, chỉ khoảng 3,2% trong các sản phẩm sữa uống và 1,6% trong các loại phô mai không tiệt trùng. Tuy nhiên cả 2 loại thực phẩm và đồ uống này đều góp phần gây ra hầu như tất cả các ca tiêu chảy hàng năm ở Mỹ.

Sữa tươi nguyên chất là sữa từ bò, dê và các loài động vật khác chưa qua tiệt trùng – quá trình giết chết các vi khuẩn có hại bằng nhiệt. Những người uống sữa nguyên chất và tiêu thụ các sản phẩm không được tiệt trùng khác (như phô mai) cho rằng chúng có nhiều lợi ích đối với sức khỏe.

Tuy vậy, các tác giả nghiên cứu cho biết, trái ngược với một số nhận thức, các sản phẩm thực phẩm tự nhiên không hẳn là an toàn hơn so với các sản phẩm thông thường, dựa theo bằng chứng về tỷ lệ gây bệnh ở sữa không tiệt trùng cao hơn so với các sản phẩm khác.

Hàng năm tại Mỹ có khoảng 760 trường hợp nhiễm bệnh và 22 ca nhập viện được báo cáo có liên quan đến việc tiêu thụ sữa, nguyên nhân là do các sản phẩm sữa bị nhiễm vi khuẩn Salmonella và Campylobacter.

Sử dụng sữa tươi nguyên chất có thể phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Một số triệu chứng thường gặp bao gồm: ói mửa, tiêu chảy, đau bụng, nhức đầu, sốt và đau nhức cơ thể.

Hà Di

Nguồn Theo Medicaldaily