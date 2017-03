Một phụ nữ bị bỏng mặt và tay do tai nghe bốc cháy trên chuyến bay tới Australia, làm dấy lên cảnh báo về sự nguy hiểm khi dùng các thiết bị sử dụng pin trên máy bay.

Theo Straits Times, sự việc xảy ra ngày 19/2 khi nữ hành khách này đeo tai nghe nhạc trên chuyến bay từ Bắc Kinh (Trung Quốc) tới Melbourne (Australia).

"Lúc đang quay sang bên cạnh thì tôi bỗng thấy mặt bỏng rát", cô nói với Cục An toàn Giao thông Australia (ATSB) sau khi hạ cánh.

"Tôi chỉ biết ôm lấy mặt và cảm thấy bỏng rát. Rồi tôi tháo tai nghe ra và vứt nó xuống sàn. Chúng vẫn đang bốc cháy lúc đó", nữ hành khách kể lại. Danh tính của người này không được tiết lộ.

Các tiếp viên hàng không ngay lập tức tới giúp đỡ và đổ nước lên tai nghe, tuy nhiên pin và vỏ của thiết bị đều bị nóng chảy, dính chặt vào sàn.

Ảnh do Cục An toàn Giao thông Australia công bố cho thấy người phụ nữ bị cháy đen mặt và bỏng tay do đeo tai nghe nhạc trên máy bay. Ảnh: ATSB.

Bức ảnh do ATSB công bố cho thấy mặt, cổ của nữ hành khách bị cháy đen, còn tay có vết bỏng rộp. Các hành khách khác phải hít mùi nhựa chảy, mùi pin và tóc cháy suốt thời gian còn lại của chuyến bay.

"Mọi người ho và khó thở suốt quãng bay về", nữ hành khách bị bỏng cho biết. Cục An toàn Giao thông Australia không nói rõ tai nạn xảy ra với hãng hàng không nào, song cảnh báo pin sạc li-ion dùng trong thiết bị nhiều khả năng đã gây cháy.

Các sự cố liên quan đến việc sử dụng pin li-ion thường xảy ra trong những năm gần đây. Năm ngoái, một chuyến bay từ Sydney đã bị hủy vì khói bốc lên từ hành lý xách tay của một vị khách do có chứa pin li-ion trong đó.

Ngụy An