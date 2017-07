Sennheiser HE 1 được xem là hệ thống tai nghe tĩnh điện ấn tượng nhất hiện nay. Chỉ 200 chiếc được sản xuất mỗi năm. Tại Việt Nam, Sennheiser HE 1 có giá khoảng 1,7 tỷ đồng.

Sennheiser HE 1 nằm gọn gàng trong một hộp đá cẩm thạch Carrara nguyên khối. Các chi tiết như công tắc, amplifier, tai nghe nằm chìm phía trong. Khi khởi động các chi tiết sẽ lần lượt hiện ra.

Sennheiser HE 1 là bản kế nhiệm của huyền thoại Orpheus. Những điểm đặc bật nhất về HE 1 là: Thiết kế tinh vi với những vật liệu xa xỉ và khả năng tái tạo và không gian âm thanh độc đáo.

Tai nghe HE 1 được chế tác từ hơn 6.000 linh kiện riêng lẻ, tất cả đều được lựa chọn một cách kỹ lưỡng bởi những người thợ thủ công lành nghề nhất của hãng. Phần đệm tai được làm từ da thật, bên trong là vải sợi cao cấp chống thấm, không gây dị ứng.

Để đảm bảo hiệu suất của từng bộ phận, Sennheiser sử dụng điện cực gốm mạ vàng và màng diaphragms mạ platinum. Độ dày của toàn bộ màng diaphragm chính xác 2,4 micromet để tối ưu cho việc cho phép kiểm soát độ rung. Dải tần số của HE 1 rất rộng, từ 8 Hz đến 100 kHz.

8 dây cáp hiệu suất cao được bọc lớp cách điện có hỗn hợp các vật liệu với cấu trúc khác nhau giúp loại bỏ sóng âm thanh. Chúng được làm bằng đồng nguyên chất và phủ một lớp bạc, mang lại độ tối ưu cho việc truyền tín hiệu âm thanh.

Điều khiển cũng sử dụng chất kiệu kim loại nguyên khối, thiết kế tương tự điều khiển TV với các phím bấm đơn giản, dễ sử dụng.

Vỏ ngoài của amplifier được làm bằng đá Carrara nguyên khối từ Ý. Bộ khuếch đại âm thanh (amplifier) được làm bằng thủy tinh, bên trong làm bằng thạch anh.

Các công tắc nguồn và điều khiển âm lượng được làm từ một miếng đồng và mạ chrome. Vị trí của bốn công tắc được kiểm soát bởi một bộ vi xử lý và được kích hoạt bởi các rơle chất lượng cao.

Khi HE 1 khởi động, bộ khuếch đại sẽ dần được đẩy lên cao, các bóng đèn phát sáng trông ấn tượng. Lợi thế của của bộ khuyếch đại dạng ống này là khả năng xử lý âm thanh vượt trội.

Trái tim của bộ khuếch đại là 8 ống hút chân không. Kết hợp với tính chất của đá cẩm thạch, HE1 cho tiếng ồn và độ méo tiếng gần như bằng 0. Các ống này cũng bảo vệ các bóng đèn thủy tinh bên trong được làm bằng thạch anh khỏi tác động của môi trường xung quanh.

Tầng khuếch đại của amplifier được điều khiển bởi một mạch điều khiển xung cực cao, tích hợp trực tiếp vào các ống của tai nghe giúp tăng hiệu suất 200% so với các thiết bị thông thường. Ưu điểm lớn nhất của thiết kế này là khoảng cách rất ngắn giữa bộ khuếch đại với màng diaphragm, chỉ ít hơn 1 cm. Do đó, hệ thống tai nghe của HE 1 tiêu thụ ít điện năng hơn.

Sennheiser HE 1 có thể chơi tốt tất cả các nguồn nhạc, từ analogue đến cả digital. Để chuyển đổi âm thanh, HE 1 sử dụng đến 8 chip DAC: ESS SABRE ES9018 với khả năng chơi nhạc 32 bits (up sampling 384 kHz). Định dạng nhạc DSD chuẩn 2.8 MHz và 5.6 MHz.

Sennheiser HE 1 được sản xuất trực tiếp tại nhà máy tại Đức với công suất khoảng 200 bộ/năm. Để sở hữu HE 1, người dùng phải đặt trước trực tiếp với hãng. Tất cả các khâu vận chuyển, lắp đặt, bảo hành đều được thực hiện bởi chuyên viên của Sennheiser. Người dùng cũng có thể thay đổi màu của đá Carrara, khắc số thứ tự theo ý muốn. Giá bán niêm yết của Sennheiser HE 1 là 50.000 Euro. Hãng sẽ chịu phí vận chuyển, người dùng chịu thuế VAT. Tại Việt Nam, Sennheiser HE 1 có giá khoảng 1,7 tỷ đồng.

Khương Nha