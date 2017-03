GD&TĐ - Chỉ trong vòng gần 1 tiếng đồng hồ, hai vụ tai nạn nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trên cùng một tuyến đường khiến 6 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Vụ tai nạn thứ nhất xe khách va chạm với xe tải Howo khiến ít nhất 3 người tử vong

Chiếc xe khách biến dạng sau cú va chạm

Nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu, những hành khách khác hoảng loạn

Vụ tai nạn thứ 2 ô tô tải đâm vào xe máy chở 3 khiến cả 3 tử vong

Tối 31/1, ông Thái Bá Lâm - Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Xuân (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) - thông tin: Trên đoạn quốc lộ 48 (đoạn qua xã Nghĩa Xuân) vừa xảy ra hai vụ tai nạn thương tâm khiến 6 người tử vong. Trong đó, có một trẻ em và hai phụ nữ.

Khoảng 16h15 ngày 31/3, trên quốc lộ 48 đoạn qua địa bàn xóm Dinh, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách mang BKS: 37B - 020.20 và xe tải hiệu Howo mang BKS: 37C - 041.84 chạy theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến ít nhất 3 người chết, nhiều người khác được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại hiện trường chiếc xe khách biến dạng, méo mó hoàn toàn, chiếc xe tải hư hỏng nặng.

Ngay sau vụ tai nạn, có ba chú cháu đi xe máy mang BKS: 37X6 - 6355 đến hiện trường để xem. Sau đó trên đường trở về nhà cũng trên quốc lộ 48 đoạn qua xóm Khe Độ, xã Nghĩa Xuân thì bị chiếc xe tải mang BKS 38C - 011.10 đâm phải.

Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên chiếc xe tải trong khi vào cua bất ngờ nổ lốp khiến tài xế không làm chủ được tay lái nên đã lao vào xe máy.

Vụ tai nạn khiến cả 3 chú cháu gồm: anh Nguyễn Văn Quang tử vong tại chỗ, anh Nguyễn Văn Chính và anh Yên Văn Tùng tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Cả 3 nạn nhân cùng trú tại xóm Khe Đổ, xã Nghĩa Xuân.

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, trên cùng một tuyến đường đã xảy ra hai vụ tai nạn làm 6 người chết.

Hiện những người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện. Công an huyện Quỳ Hợp, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.