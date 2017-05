Đã phát hiện thêm 1 thi thể nạn nhân tử vong tại hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng ở Gia Lai vào sáng nay 7/5. Trong khi đó, xe khách đã ngắt định vị, xe tải trước đó mang BKS Thanh Hóa.

Theo đó, khoảng 10h trưa na , hàng chục người dân và lực lượng cứu hộ đang dọn dẹp các bao tải phân bón từ xe tải đổ xuống đường, trùm lên một phần cửa hàng Kỹ nghệ sắt - Nhôm - Inok Huy Hoàng ngay hiện trường vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ở Gia Lai thì phát hiện thêm một nạn nhân tử vong. Nạn nhân này bị văng vào hiên nhà và bị các bao tải phân bón vùi lấp.

Như vậy, đã có 12 người tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng ở Gia Lai, trong đó 11 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện.

Đã có 12 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng ở Gia Lai sáng nay 7/5

Trong khi đó, dữ liệu từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho thấy, vào thời điểm xảy ra TNGT, xe tải chạy với tốc độ 105km/h, còn xe khách đã bị ngắt tín hịn giám sát hành trình từ 2 ngày trước đó.

Về phía đăng kiểm, ông Nguyễn Hữu Trí, Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam thông tin, trích xuất từ dữ liệu của Cục cho thấy, xe khách BKS 18B-01832, nhãn hiệu THACO, được sản xuất năm 2016 tại Việt Nam. Chủ phương tiện theo giấy đăng ký là Công ty CP Du lịch Trường Khoa, địa chỉ: Thị trấn Ngô Đồng, Giao Thủy, Nam Định. Xe kiểm định lần cuối ngày 13/9/2016 và có hạn kiểm định đến 12/3/2018 do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1803D – Nam Định thực hiện.

Xe tải BKS 77C-13937, nhãn hiệu CHENGLONG, sản xuất năm 2012 tại Việt Nam. Xe này đổi biển từ xe BKS 36C-02886. Chủ phương tiện theo giấy đăng ký hiện tai là Trần Kim Chung, địa chỉ: Thuận Thái, Nhơn An, An Nhơn, Bình Định. Xe kiểm định lần cuối theo biển số 36C-02886 vào ngày 17/1/2017 và có hạn kiểm định đến 16/1/2018 do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3402D – Hải Dương thực hiện.

Khi có thông tin tai nạn, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã yêu cầu Trung tâm đăng kiểm 8102D Gia Lai cử cán bộ, đăng kiểm viên đến hiện trường phối hợp với cơ quan chức năng tại Gia Lai xử lý tai nạn và tham gia xác định nguyên nhân tai nạn.

Còn theo thông tin từ Sở GTVT Nam Định, xe khách 18B-018.32 của Công ty CP Du lịch Trường Khoa, khai thác tuyến Giao Thủy (Nam Định) đi Thành Công – Phước Long (Bình Phước). Hành trình chạy xe từ bến xe khách Giao Thủy – TL89 - QL21 – đường Lê Đức Thọ - QL10 – QL1A – QL14 – ĐT 741 – chi nhánh bến xe Tx. Phước Long.

Xe khách 18B-018.32 nhãn hiệu Thaco, 2 ghế và 38 giường nằm, sản xuất năm 2016, mới đăng ký xe ngày 12/9/2016 tại CATP Nam Định. Lái xe là ông Nguyễn Văn Vượng, SN 1965 (đã tử vong).

Thời điểm xe khách mất tín hiệu thiết bị giám sát hành trình là từ 3h12' ngày 5/5/2017, trước đó thiết bị giám sát hành trình xe vẫn hoạt động bình thường. Hành khách trên chiếc xe gặp nạn có nhiều người đi từ huyện Giao Thủy, Hải Hậu (Nam Định).