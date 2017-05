Hơn 125 vụ tai nạn giao thông đã xảy ra khiến gần 100 người chết trong 4 ngày nghỉ lễ (29/4-2/5).

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 4 ngày nghỉ lễ (29/4 - 2/5), cả nước đã xảy ra 125 vụ tai nạn giao thông khiến 98 người chết, 90 người bị thương.

So với cùng kỳ năm 2016 (30/4 - 3/5/2016), năm nay giảm 27 vụ (-17,8%); giảm 13 người chết (-11,7%), giảm 48 người bị thương (-34,8%).

Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an cho biết, các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra trên các tuyến đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại Bắc Ninh chiều 2/5 khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Trong đó, 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã làm chết 7 người, 1 người bị thương.

Cụ thể, vào khoảng 23h20 ngày 30/4 tại ấp An Ninh, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò (Đồng Tháp), đã xảy ra vụ tai nạn làm chết 4 người, bị thương 1 người . Theo đó, chiếc xe mô tô biển kiểm soát 66V1-060.56 chạy hướng xã Mỹ An Hưng A đi Mỹ An Hưng B, đến địa điểm trên va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 66P-406.82 chạy theo chiều ngược lại.

Tiếp đó, vào khoảng 20h40 ngày 1/5 tại tỉnh lộ 279 thuộc thôn Vũ Dương, xã Bồng Lai, huyện Quế Võ (Bắc Ninh), anh Nguyễn Đức Tâm (25 tuổi, huyện Quế Võ, Bắc Ninh) điều khiển xe taxi mang biển kiểm soát 99A-109.50 di chuyển trên tỉnh lộ 279 hướng từ phố Mới – Bồng Lai.

Khi đi đến thôn Vũ Dương, xã Bồng Lai thì va chạm với anh Trần Quý Hiếu (31 tuổi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 99V1-2075 đi theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn đã khiến anh Hiếu và hai con là Trần Thị Loan (11 tuổi) và Trần Quý Hoan (9 tuổi) tử vong.

Ngoài ra, trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT toàn quốc đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lập biên bản trên 23.800 trường hợp vi phạm (đường bộ 22.190 trường hợp; đường thủy 1.610 trường hợp); tước giấy phép lái xe 1.012 trường hợp; tạm giữ 3.696 phương tiện; nộp kho bạc nhà nước hơn 11 tỷ 700 triệu đồng.

Nguyễn Vương