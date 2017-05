Online - Theo thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày (29-4 / 2-5) đã có 24 người chết và 40 người bị thương trong số 39 vụ tai nạn giao thông xảy ra .

Số người chết vì tai nạn giao thông chỉ trong ngày 1-5 đã cao hơn con số của hai ngày 29-4 và 30-4 cộng lại (23/24 người). Tất cả các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra trên đường bộ.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), đêm 30-4 đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, làm chết 4 người, bị thương 1 người.

Vào 23 giờ 20 phút đêm 30-4, trên đường ĐT848, thuộc ấp An Ninh, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, xe mô tô biển kiểm soát 66V1-060.56 (chưa rõ người điều khiển) chạy hướng xã Mỹ An Hưng A đi Mỹ An Hưng B, đến địa điểm trên va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 66P1-406.82 (chưa rõ người điều khiển) chạy theo chiều ngược lại, làm chết 4 người, bị thương 1 người.

Trong ngày 1-5, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 7.900 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; phạt tiền 4,7 tỷ đồng; tạm giữ 1.481 phương tiện; tước 666 giấy phép lái xe các loại. Trên đường thủy, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát đường thủy kiểm tra, xử lý 288 trường hợp vi phạm; phạt tiền 135 triệu đồng.

Tin, ảnh: VIỆT CƯỜNG