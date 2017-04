Trong 2 ngày đầu nghỉ lễ 30/4 -1/5, toàn quốc xảy ra 43 vụ tai nạn giao thông khiến 23 người tử vong và 37 người bị thương, nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng nề.

Theo thông tin trên báo VietNamNet, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 26 người.

Trong đó, đường bộ, xảy ra 28 vụ, làm chết 15 người, bị thương 26 người. Trên tuyến cao tốc xảy ra 1 vụ va chạm, làm hư hỏng 2 xe ô tô, không có thiệt hại về người.

Một vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 30/4 tại Hà Nội . Ảnh: VietNamNet

So với ngày 29/4 (15 vụ tai nạn giao thông, làm 8 tử vong, 11 người bị thương) hôm nay tăng 13 vụ, tăng 7 người tử vong và tăng 15 người bị thương. Còn so với ngày thứ 2 của đợt nghỉ lễ năm ngoái cũng tăng cả 3 tiêu chí. Cụ thể tăng 7 vụ, tăng 3 người chết và tăng 6 người bị thương.

Báo VietnamPlus đưa tin, trong ngày 30/4, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, xử lý 6.756 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; phạt tiền hơn 2,3 tỷ đồng; tạm giữ 34 xe ôtô, 1.175 xe môtô; tước 215 giấy phép lái xe các loại. Đường thủy đã kiểm tra, xử lý 456 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 142 triệu đồng.

Đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ngày 29/4 nhận được gần 32 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản về việc tăng giá vé, nhồi nhét hành khách, chở quá số người quy định, và tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường.

Ánh Ngân (T/h)