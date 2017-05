Hiện trường tai nạn cũ chưa giải phóng xong, một chiếc xe tải khi qua vị trí này cố vượt đã tông liên hoàn khiến 2 người trọng thương.

Chiều tối ngày 3/5, nguồn tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, tại Km851+700, quốc lộ 14, đoạn qua xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) tiếp tục xảy ra vụ tông xe ô tô liên hoàn khiến 2 người bị trọng thương.

Hiện trường xe container chở xi măng lật ngang đè chết người trên quốc lộ 14

Thông tin ban đầu, khoảng 16g, xe tải 2,5 tấn BKS 51C-507.04 do Tiêu Thanh Phương (33 tuổi, trú tỉnh Hậu Giang) điều khiển lưu thông hướng TP.HCM - Đắk Lắk. Do không tuân thủ hiệu lệnh của lực lượng CSGT (đang xử lý hiện trường vụ tai nạn vào sáng cùng ngày) cố cho xe vượt hiện trường, sau đó mất lái tông vào xe tải 8 tấn BKS 47C-123.04 do tài xế Lê Phạm Quang Lập (33 tuổi, trú thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông) điều khiển theo hướng ngược lại.

Chưa dừng lại, chiếc xe tải 2,5 tấn tiếp tục lao lên tông vào xe máy BKS 75V1-1400 do Nguyễn Đình Phước (27 tuổi, trú thị xã Gia Nghĩa) điều khiển chạy cùng chiều.

Hậu quả, anh Phước bị gãy tay và chân, Phương bị gãy chân, kẹt trong cabin được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu; đầu xe tải 2,5 tấn bẹp dúm, xe gắn máy và xe tải 8 tấn hư hỏng nặng. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị tắc nhiều giờ đồng hồ...

Quốc lộ 14 tắc nghẽn nhiều giờ do vụ tai nạn giao thông

Trước đó, vào sáng cùng ngày, cũng tại Km851+700, xe container BKS 61C-193.14 do Phan Công Hận (30 tuổi, trú huyện Tân Thành, Long An) điều khiển kéo theo rơ-mooc BKS 61R - 010.86 chở xi măng lưu thông hướng Bình Phước về Đắk Nông.

Khi xe container đang đổ dốc thì mất lái lật ngang giữa quốc lộ rồi trượt dài trên đường tông trúng xe máy BKS 48B1-16.304 do anh Mai Thanh Huyền (31 tuổi, trú phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông) điều khiển khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn khiến quốc lộ 14 qua xã Nhân Cơ tắc nghẽn nhiều giờ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trùng Dương