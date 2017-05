Cơ quan chức năng Bình Định cho hay tài xế xe tải Võ Văn Quý gây ra vụ tai nạn làm 13 người chết ở Gia Lai mới được Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cấp giấy phép lái xe cuối năm 2016.

Trao đổi với Zing.vn chiều 11/5, ông Trần Văn Ơi, Phó chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định, cho biết sau khi rà soát, Tổng cục Đường bộ Việt Nam xác định tài xế Võ Văn Quý (27 tuổi, ngụ huyện Phù Cát) mới được Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cấp giấy phép lái xe cuối năm 2016.

Cả ôtô tải và xe khách hư hỏng nặng sau tai nạn thảm khốc. Ảnh: M.Quý.

Xe tải gây tai nạn chở quá tải hơn 23%

"Sau vài tháng được cấp giấy phép lái xe, Quý về quê chạy thuê cho một chủ xe tải ở thị xã An Nhơn (Bình Định). Trên đường vận chuyển phân bón từ Bình Định lên Gia Lai thì xảy ra tai nạn thảm khốc", ông Ơi nói.

Theo ông Phó chánh thanh tra, chủ xe tải này chưa được Sở Giao thông Vận tải Bình Định cấp phép kinh doanh, chưa cấp phù hiệu mà đã đưa vào hoạt động là sai quy định. Ôtô tải mang biển kiểm soát 77C-139.37 đăng ký tại Bình Định ngày 27/3/2017, có nguồn gốc từ tỉnh Thanh Hóa (biển kiểm soát cũ 36C-028.86), nhãn hiệu Chenglong, sản xuất năm 2012, trọng tải cho phép 16,2 tấn. Ông Trần Kim Chung (ngụ thị xã An Nhơn, Bình Định) mới mua xe tải này được vài tháng thì xảy ra tai nạn.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ngoài tài xế Quý, trên cabin có phụ xe Đặng Duy Phúc (23 tuổi, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát) tử vong tại chỗ.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng Gia Lai, xác định thời điểm xảy ra tai nạn, xe này chở 20 tấn phân bón, trong khi tải trọng cho phép là 16,2 tấn, quá tải 23,4%.

Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai khẳng định, không có chuyện cảnh sát giao thông rượt đuổi khiến tài xế hốt hoảng gây ra tai nạn. Trước khi xảy ra va chạm, Quý lái xe tải, nhá đèn liên tục rồi đâm gãy gác chắn Trạm thu phí BOT Đức Long Gia Lai tại dốc Hàm Rồng. Anh ta tiếp tục điều khiển xe phóng nhanh, bóp còi inh ỏi xin vượt các phương tiện phía trước suốt chặng đường dài gần 30 km là quá bất thường.

Không loại trừ khả năng xe tải bị kẹt ga hoặc mất thắng, nhưng tài xế tay nghề còn yếu, non kinh nghiệm, lúng túng trong khâu xử lý dẫn đến sự cố đáng tiếc - đại diện công an tỉnh nhận định.

Xe tải chở phân bón lật úp sau khi đâm trực diện ôtô khách. Ảnh: M.Quý.

Tài xế xe tải từng làm nhân viên kế toán

Theo thân nhân tài xế gây tai nạn, Quý tốt nghiệp cao đẳng kinh tế, từng có thời gian 2 năm làm nhân viên kế toán ở TP.HCM. Anh ta học lấy bằng lái xe ở TP.HCM rồi về quê sống với vợ con. Hai tháng trước, Quý xin vào làm việc cho chủ xe chuyên thuê vận chuyển phân bón.

Theo dữ liệu giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Quý lái xe tải theo quốc lộ 19 đến TP Pleiku, chạy qua quốc lộ 14 về huyện Chư Pưh (Gia Lai) để giao hàng. Khi xe đến cuối đường Trường Chinh (đoạn gần dốc Hàm Rồng), lái xe tải dừng lại khoảng 1 phút, sau đó bắt đầu có nhiều biểu hiện bất thường.

Khoảng 4h16, khi đi ngang qua trạm thu phí BOT Đức Long - Gia Lai, xe tải đã lao thẳng qua rào chắn với tốc độ khoảng 67 km/h. Cũng từ đây, lái xe tải lúc tăng tốc, lúc giảm tốc đột ngột bất thường, thời điểm cao nhất là tốc độ của xe tải đạt 113 km/h, lúc xuống 34 km/h.

Đến 4h30, chiếc xe tải chạy tốc độ 105 km/h lao vào đường một chiều tại Km 1632+100 đường Hồ Chí Minh qua thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê (Gia Lai), gây ra vụ tai nạn thảm khốc với xe khách giường nằm biển kiểm soát Nam Định làm 13 người chết, 32 người bị thương.

Cơ quan chức năng xác định va chạm do tài xế xe tải Võ Văn Quý (27 tuổi, trú huyện Phù Cát, Bình Định) chạy quá tốc độ, chạy ngược chiều. Ngày 9/5, Công an tỉnh Gia Lai khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Văn Quý.

Sau 2 lần xét nghiệm ma túy đối với tài xế Quý, cảnh sát đang chờ kết quả cuối cùng để hoàn thiện hồ sơ điều tra. Đến chiều 11/5, tài xế này hiện vẫn hôn mê, tiên lượng rất nặng.

Minh Hoàng