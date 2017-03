Thông tin từ Bộ GTVT cho biết, Cục Hàng không vừa tái đề xuất chủ trương đầu tư hệ thống phát hiện vật thể lạ với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng trên đường băng tại 2 sân bay: Tân Sơn Nhất và Nội Bài.

Trước đó, năm 2016, Cục Hàng không cũng từng đề xuất thực hiện dự án đầu tư hệ thống phát hiện vật thể lạ trên đường băng tại sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài với trị giá 1.160 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Cục Hàng không, mức đầu tư cho hệ thống tại Nội Bài sẽ là hơn 486 tỷ đồng; Tân Sơn Nhất gần 510 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện ngân sách nhà nước còn khó khăn nên Cục đề xuất 2 phương án là Tổng công ty Cảng hàng không (ACV) đầu tư, hoặc huy động DN đầu tư theo hình thức PPP (hợp tác công - tư).

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Hệ thống nêu trên có chức năng phát hiện vật thể lạ với tọa độ chính xác, không can nhiễu với các hệ thống kỹ thuật của khu bay, giúp loại bỏ sự cố trên đường cất, hạ cánh do vật thể lạ hoặc chim, động vật hoang dã xâm nhập.

Với phương án giao ACV làm chủ đầu tư dự án, quản lý, khai thác, bảo trì công trình sau khi hoàn thành sẽ giúp chủ động về nguồn vốn, thời gian triển khai nhanh, đáp ứng được nhu cầu cấp bách, đồng thời đảm bảo được tính đồng bộ, thống nhất trong việc xây dựng, quản lý khai thác khu bay.

Do đó, Cục Hàng không đã kiến nghị ưu tiên phương án giao ACV làm chủ đầu tư dự án; nếu ACV khó thu xếp vốn thì DN có thể chủ động kêu gọi đầu tư và hoàn trả dần.

Tuy nhiên, giới chuyên gia hàng không cho rằng, hệ thống cảnh báo này đặt tại sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất là chưa hợp lý vì khu vực này ít chim cư trú. Phần lớn máy bay va phải chim trời tại các khu vực rừng núi như sân bay Liên Khương, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Cà Mau...

Ngoài ra, mức đầu tư thiết bị đuổi chim hơn 1.100 tỷ đồng là rất lớn so với các thiết bị khác trong ngành; dự án cũng chưa cấp thiết phải đầu tư vì sân bay Tân Sơn Nhất còn nhiều hạng mục khác cần giải quyết hơn như chống ngập, quá tải khu bay, sân đỗ...

Trong khi đó, theo Cục Hàng không, 2 năm qua, tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã xảy ra 156 vụ việc uy hiếp an toàn hàng không liên quan đến các vật thể lạ trên đường băng; riêng năm 2016, có khoảng 20 vụ sự cố liên quan tới việc tàu bay bị cắt lốp hay chim va vào máy bay.