Trên thực tế, thời điểm tháng 11/2015, ông Trầm Bê thôi giữ chức Phó Chủ tịch thường trực HĐQT tại Sacombank và đã cam kết ủy quyền không hủy ngang vô thời hạn toàn bộ cổ phần của mình tại Sacombank cho Ngân hàng Nhà nước.

Giá trị tài sản của ông Trầm Bê “khủng” cỡ nào trước khi bị bắt?

Trước khi bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng, ông Trầm Bê, nguyên là Phó chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, ông Bê đang sở hữu khối tài sản khủng, chỉ tính riêng giá trị cổ phiếu nắm giữ mà đa phần là cổ phiếu của Sacombank.

Cụ thể, tính đến ngày 31/12/2016, ông Trầm Bê sở hữu hơn 27,65 triệu cổ phiếu STB của Sacombank. Với thị giá chốt ngày 31/7/2017 là 13.100 đồng/cổ phiếu, lượng cổ phiếu này đạt trị giá hơn 362 tỷ đồng.

Cũng tính đến thời điểm cuối năm 2016, ông Bê sở hữu gần 2,66 triệu cổ phiếu BCI của CTCP Đầu tư xây dựng Bình Chánh. Tính theo giá BCI chốt phiên cuối tháng 7 là 29.200 đồng/cổ phiếu thì giá trị cổ phiếu BCI mà ông sở hữu đạt hơn 77,59 tỷ đồng.

Ông Dương Công Minh: Ông Trầm Bê nợ Sacombank 43 nghìn tỷ đồng nhưng có tài sản đảm bảo

Trước câu hỏi về việc ông Trầm Bê có khoản vay nào tại Sacombank, Chủ tịch HĐQT Sacombank cho biết, ông Trầm Bê có hai khoản nợ tại Sacombank, một là khoản nợ liên quan tới bất động sản với giá trị khoảng 33 nghìn tỷ đồng và khoản nợ thứ hai là cổ phiếu khoảng 10 nghìn tỷ đồng, tổng cộng là 43.000 tỷ.

“Tất cả khoản nợ này đều có tài sản bảo đảm”, ông Minh khẳng định.

Cũng theo Chủ tịch Sacombank, hiện nay HĐQT đang tích cực thu hồi nợ.

Nhân viên ngân hàng nào làm việc hiệu quả nhất, nhận lương cao nhất?

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 của 8 ngân hàng thương mại, gồm Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Sacombank, Eximbank, NCB, ACB và VIB cho thấy tổng lợi nhuận trước thuế đạt hơn 16,4 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với con số đạt được cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung, các ngân hàng trong nhóm khảo sát đều có lợi nhuận tăng trưởng khá tốt so với cùng kỳ, ngoại trừ NCB có mức giảm 12%. Kết thúc 6 tháng đầu năm, lợi nhuận ngân hàng ở mức khá khiêm tốn so với các nhà băng khác, vỏn vẹn hơn 8 tỷ đồng. Đây cũng là ngân hàng duy nhất cho tới thời điểm hiện tại báo lỗ trong quý II (-3,5 tỷ đồng).

Xét về hiệu quả kinh doanh trên mỗi nhân viên của các ngân hàng, Vietcombank đang là ngân hàng dẫn đầu khi mỗi nhân viên mang có thể tạo 87 triệu đồng lợi nhuận thuần/tháng và tạo ra 55 triệu đồng lợi nhuận trước thuế/tháng. So với cùng kỳ, năng suất này tăng khoảng 20%.

6 tháng đầu năm, Techcombank lãi ròng 2.184 tỷ đồng, nợ xấu gia tăng

Tính đến 30/06/2017, tiền gửi khách hàng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) giảm 0,77% so với đầu năm xuống mức 172.100 tỷ đồng.

Dư nợ cho vay khách hàng đạt 131.884 tỷ đồng, giảm 7,5% so với đầu năm.

Tính trong quý II/2017, thu lãi từ hoạt động cho vay của ngân hàng đạt 2.220 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Lãi thu từ dịch vụ trong quý này đạt 524 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ 2016.

Những ai liên quan đến “đại gia” Trầm Bê đã bị bắt?

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, ngày 31.7.2017, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với 25 đối tượng về tội “Cố ý làm trái...”, quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự và ra Lệnh bắt tạm giam đối với 16 bị can.

Cùng ngày, Viện KSND tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh của Cơ quan CSĐT, trong đó có: Bị can Trầm Bê (SN 1959, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank) và bị can Phan Huy Khang (SN 1973, nguyên Tổng Giám đốc Sacombank).

Trong số 25 bị can, có 16 bị can bị bắt tạm giam. Trong đó có Trầm Bê, Phan Huy Khang, Nguyễn Việt Hà (Tổng giám đốc Cty quản lý quỹ Lộc Việt), Đỗ Phương Nam (Phó giám đốc Cty Cổ phần Đại Phát)… Ngoài ra, có 4 bị can đang thi hành án ở một số vụ án khác, 5 bị can được tại ngoại. Theo điều tra ban đầu, hành vi của ông Trầm Bê, Phan Huy Khang và các đồng phạm đã gây thiệt hại 6.600 tỉ đồng.

Vay không thế chấp, coi chừng “tiền mất tật mang”

Thời gian gần đây, loại hình tín dụng cho vay không cần thế chấp xuất hiện tràn lan trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Với lời quảng cáo: nhanh, gọn, người vay được nhận tiền ngay mà không cần thế chấp tài sản đã khiến nhiều người “mắc bẫy”.

Thực chất đây là loại hình cho vay nặng lãi, với lãi suất mà người vay phải trả ở mức cao. Một khi người vay nhẹ dạ cả tin, vay tiền ở những địa chỉ này thì số tiền phải trả gấp chục lần số tiền vay. Vì lãi suất quá cao nên không ít người phải bán nhà, bán tài sản để trả nợ. Nếu không trả nợ thì các đối tượng xấu đến hành hung, quậy phá.

Những trụ điện, tường nhà ở thành phố Quảng Ngãi đang là nơi quảng cáo của loại hình cho vay không cần thế chấp. Nhiều đối tượng còn in Cardvisit và thuê người đứng ở các tụ điểm công cộng, khu vực đèn tín hiệu giao thông để phát cho người đi đường mời tham gia.

HDBank: Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 881 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh (HDBank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2017 với tổng tài sản đến cuối tháng 6 đạt hơn 169,5 nghìn tỷ đồng, tăng 12,8% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt hơn 96,9 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng tới 17,9% trong khi huy động vốn khách hàng chỉ tăng 12/5, đạt 115,7 nghìn tỷ đồng.

Phần lớn các hoạt động kinh doanh trong kỳ của ngân hàng đều có sự tăng trưởng khá tốt, trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 1.410 tỷ đồng, tăng trưởng 20,3% so với cùng kỳ, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng 68,7%, đạt 50,6 tỷ đồng, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt hơn 56 tỷ đồng, tăng trưởng 8,3%, lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt hơn 117 tỷ đồng, gấp gần 6 lần cùng kỳ,…

