Trưởng nhóm SNSD đã trưởng thành rất nhiều, hiện trở thành nữ ca sĩ solo thành công nhất Kpop.

Sau thành công với loạt ca khúc solo và album riêng, Tae Yeon trở thành nữ ca sĩ solo thành công nhất hiện nay. Thủ lĩnh SNSD một mình biểu diễn trên các show âm nhạc, lễ trao giải cuối năm và sắp tới là tour concert châu Á. Mỗi khi lên sân khấu, Tae Yeon đều rất tự tin, hòa mình vào ca khúc. Tuy nhiên, thời mới debut, trưởng nhóm SNSD từng lộ khoảnh khắc nhút nhát, lo lắng trên sân khấu.

Cộng đồng mạng chia sẻ hình ảnh Tae Yeon hồi mới ra mắt năm 2012, khuôn mặt còn non nớt. Khi thể hiện solo ca khúc Can you hear me, Tae Yeon lộ rõ vẻ lo lắng, biểu cảm cứng và tay không ngừng vặn cúc áo. Nữ ca sĩ hồi hộp, lo sợ khi phải biểu diễn trên sân khấu lớn một mình.

5 năm sau, Tae Yeon đã tự tin trở thành một nữ ca sĩ solo nổi tiếng. Cô nàng phiêu theo ca khúc, động tác tay cũng thoải mái, tự nhiên hơn.

Người hâm mộ đều tự hào về quá trình trưởng thành của Tae Yeon, từ một cô gái nhút nhát đến nghệ sĩ thực thụ. Về ngoại hình, chất giọng và cách biểu diễn, Tae Yeon đều trưởng thành lên rất nhiều. Cô nàng xứng đáng với những thành công hiện nay.

Clip Tae Yeon liên tục xoắn cúc áo khi hát live

Clip Tae Yeon tự tin trình diễn solo

Quỳnh Mai