Dòng người đua nhau lên xuống khu du lịch Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) nghỉ dưỡng, giao lưu nhân ngày nghỉ lễ kéo dài dịp 30/4 và 1/5. Con đường nhỏ, quanh co uốn lượn lại xuống cấp nên dòng người xe cộ chen lấn nhau dẫn đến tắc đường cục bộ.

Tắc đường lên Mẫu Sơn dài 7 km. Ảnh: Xuân Hoàn

Trong ngày hôm nay (30/4), ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày; du khách thập phương kéo về xứ Lạng, lên thăm thú, nghỉ dưỡng tại khu du lịch Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) đến vạn người.

Do con đường dẫn từ chân núi lên đỉnh Mẫu Sơn nhỏ, hẹp, quanh co cheo leo theo sườn núi đá; thời gian qua con đường sạt lở nhiều đoạn vì mưa bão chưa sửa chữa kịp nên dẫn đến hiện tượng tắc đường. Từ hiện trường; anh Xuân Hoàn- một du khách vừa từ Mẫu Sơn xuống đến khu vực Bản Tẳng (xã Mẫu Sơn, Lộc Bình) cho biết: “Ách tắc kinh hoàng, không nhúc nhích được. Xe ô tô, xe máy xếp hàng dài đến 7 km. Không biết bao giờ mới thoát được cảnh chờ đợi trên núi như thế này đây”.

Đến cuối chiều nay, tình hình vẫn chưa được cải thiện là mấy, vì dòng người vẫn đổ lên Mẫu Sơn rất đông.

Mẫu Sơn cách thành phố Lạng Sơn chừng 30 km về phía đông, nằm ở độ cao 1541m so với mực nước biển, khí hậu ôn hòa, nhiệt độ trung bình 15,6 độ C, rất thích hợp cho các buổi giao lưu, gặp mặt, nghỉ dưỡng. Nơi đây còn thu hút du khách bởi sắc tộc người Dao với những món ăn đặc sản: Lợn mán quay lá mác mật; ếch vua, trứng gà rừng rán lá ngải; măng chua nấu canh vịt đồng cùng món rượu Mẫu Sơn đỉnh men lá đắm say lòng người.

Nguyễn Duy Chiến