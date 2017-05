Sau lần gặp báo chí lần đầu ngày 18.4, mới đây, ông Woo Bo Hyun - tác giả chùm sách tiếng Anh bán chạy khắp thế giới - tiếp tục kêu cứu vì phía Công ty Mcbooks lại thất hứa. Ông cho biết: “Là một tác giả nước ngoài, tôi cảm thấy chua xót khi lần đầu tiên xuất bản sách tại Việt Nam lại bị vi phạm bản quyền nghiêm trọng như thế này. Tôi hy vọng Cục Xuất bản và các cơ quan chức năng vào cuộc để đem lại công bằng cho tôi”.

Theo ông Woo Bo Hyun, sau khi báo chí phản ảnh về việc ông bị Công ty cổ phần sách McBooks (Hà Nội) vi phạm bản quyền và gian lận thương mại với các tác phẩm của ông, ông Nguyễn Văn Cường - Giám đốc McBooks - đã tìm gặp chính tác giả để giải thích những thắc mắc. Trong cuộc gặp vào ngày 20.4, giữa hai bên tại TPHCM, mục đích của ông Woo Bo Hyun vẫn là chấm dứt hợp đồng giữa ông và Mcbooks, đồng thời McBooks phải bồi thường những thiệt hại cho tác giả.

"Trong buổi nói chuyện, ông Cường xác nhận có in thêm một số cuốn, đồng ý chấm dứt hợp đồng, bồi thường theo cách là vài ngày sau sẽ gửi cho tôi hợp đồng với công ty in, trong vòng 1 tháng sẽ bán hết số sách và cam kết không xuất hiện trên thị trường. Tuy nhiên, hai bên chưa thỏa thuận được mức bồi thường cụ thể. Nhưng sau đó, tôi không thể liên lạc lại với ông Cường", ông Woo Bo Hyun chia sẻ.

Tác giả (đội mũ) cùng luật sư quyết làm vụ này đến cùng. Ảnh: H.N

Ông Woo Bo Hyun cho rằng: “McBooks không chỉ đang lừa dối tôi mà còn đang lừa dối Nhà xuất bản, Cục Xuất bản và cơ quan thuế”.

Theo bà Phạm Thị Trâm - Giám đốc NXB ĐHQG Hà Nội, nơi cấp phép các đầu sách nói trên, không có chuyện cấp phép giấy xuất bản đồng ý 5.000 cuốn là được dùng cho nhiều lần in. Mỗi khi muốn in là phải xin giấy phép mới, muốn in bao nhiêu lần thì phía công ty phải xin giấy phép bấy nhiêu lần”.

Tác giả trình bày về tình trạng sách bị vi phạm tác quyền. Ảnh: H.N

Bà Trâm cũng cho biết, việc thực hiện liên kết xuất bản của McBooks có nhiều vi phạm, bị báo chí và các đối tác liên quan phản ánh. Để giải quyết triệt để sai phạm trên, NXB dừng cấp phép tất cả sản phẩm của McBooks, yêu cầu McBooks ngưng phát hành các đầu sách của ông Woo Bo Hyun để giải quyết xong sự việc.

Hiện chúng tôi vẫn chưa liên lạc được với ông Cường vì ông không nghe máy.

M.T