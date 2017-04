Phá khóa cửa phòng ngủ, người chồng phát hiện vợ mình đã chết trong tư thế treo cổ. Trước đó, 2 vợ chồng cãi nhau, người chồng có đánh vợ 2 cái.

Tối 25/4, chính quyền xã Cát Văn, huyện Thanh Chương nhận được tin báo của gia đình chị Phạm Thị T. B. (SN 1982, trú trong xã) rằng chị B. đã chết.

Theo người nhà, vào thời gian trên, anh H. (chồng chị B) thấy cửa phòng ngủ chốt trong. Gọi vợ mở cửa nhưng không thấy trả lời, anh H. phá khóa thì phát hiện vợ mình đã chết trong tư thế treo cổ.

Sau khi nhận được tin báo, công an xã Cát Văn, Công an huyện Thanh Chương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo cho Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh.

Trong đêm, công an tỉnh đã về khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của chị B.

Được biết, trước khi chị B chết, 2 vợ chồng có nảy sinh mâu thuẫn nên anh H. đã đánh chị B. 2 cái.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra.

Nguyên Hưng