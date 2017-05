Chính phủ Syria nói các lực lượng quốc tế, kể cả Liên Hiệp Quốc, không được giám sát những vùng an toàn vừa được thiết lập ở nước này, đe dọa dùng quân sự trả đũa nếu có vi phạm.

Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem phát biểu tại cuộc họp báo ở Damascus ngày 8.5

Tuyên bố trên do Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem đưa ra tại cuộc họp báo ở thủ đô Damascus ngày 8.5 (giờ Syria), theo tờ The New York Times.

Hôm 4.5, Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được thỏa thuận lập các vùng an toàn tại 4 khu vực gồm tỉnh Idlib và các vùng liền kề của Latakia, Aleppo và Hama; một số vùng ở tỉnh Homs thuộc miền trung; Đông Ghouta; và các tỉnh Daraa, Quneitra ở miền nam Syria.

“Chúng tôi sẽ không chấp nhận vai trò giám sát thỏa thuận của Liên Hiệp Quốc hay lực lượng quốc tế”, ông Moallem tuyên bố và nhấn mạnh nếu có sự vi phạm, “quân đội Syria sẽ chuẩn bị ứng phó một cách dứt khoát”.

Phát biểu của Ngoại trưởng Moallem dường như loại trừ một khả năng mà phía Nga đã đưa ra trước đó. Hồi tuần trước, Moscow thông báo các lực lượng nước ngoài có thể đóng vai trò giám sát việc thực hiện thỏa thuận lập vùng an toàn. Ngoài ra, Nga cũng vừa gửi tín hiệu rằng nước này hy vọng nhận được sự hỗ trợ của Mỹ cho thỏa thuận mới dù hai bên vẫn còn nhiều bất đồng về vấn đề Syria, theo The New York Times.

Dự kiến, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson tại Washington vào ngày 11.5 để bàn vấn đề Syria và nhiều vấn đề khác. Ông Lavrov sẽ là quan chức cấp cao nhất của Nga thăm Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức hồi tháng 1. Đây cũng sẽ là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của ngoại trưởng Nga trong nhiều năm qua, theo The New York Times.

Văn Khoa