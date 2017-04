Các lực lượng Dân chủ Syri - một liên quân người Arập-Kurd do Mỹ hậu thuẫn - đã tiến vào thị trấn chủ chốt Tabqa do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng kiểm soát.

Lực lượng dân chủ Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 24/4, Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) - một liên quân người Arập-Kurd do Mỹ hậu thuẫn - đã tiến vào thị trấn chủ chốt Tabqa do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát trong chiến dịch chống lại IS tại miền Bắc Syria.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết đây là lần đầu tiên SDF tiến vào Tabqa. SOHR nêu rõ: "Họ đã giành quyền kiểm soát một số vị trí tại phía Nam thị trấn này và có tiến triển ở rìa phía Tây."

Với sự hỗ trợ từ những cố vấn quân sự đặc biệt và các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu thực hiện, SDF đã bao vây Tabqa vào đầu tháng 4/2017.

SDF coi thị trấn Tabqa và con đập cùng tên gần đó là một phần trong chiến dịch quy mô lớn hơn nhằm vào thành phố Raqa, thủ phủ của IS từ năm 2014./.