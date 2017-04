Ngày 12/4, Chính phủ Syria và lực lượng nổi dậy đã tiến hành trao đổi tù nhân, qua đó chính thức khởi động thỏa thuận sơ tán người dân khỏi 4 thị trấn bị bao vây của Syria.

Nhân viên Hội Chữ thập đỏ Syria kiểm tra thẻ căn cước của dân thường khi rời khỏi làng Fuaa và Kafraya ở tỉnh Idlib, Syria. Ảnh: AFP/ TTXVN

Hãng tin AFP (Pháp) dẫn nguồn tin tại thành phố Aleppo cho biết, phía lực lượng nổi dậy đã thả 12 tù nhân cùng 8 thi thể. Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA đưa tin, 12 tù nhân gồm 8 phụ nữ và 4 trẻ em, trong khi 8 thi thể được cho là "các đối tượng thuộc các nhóm khủng bố tại tỉnh Idlib". Cùng lúc đó, hai thị trấn Fuaa và Kafraya cũng trao trả 19 tay súng. SANA cho biết cuộc trao đổi tù nhân đã khởi động "giai đoạn 1 của thỏa thuận".Một nguồn tin từ liên minh các nhóm thánh chiến Hồi giáo tại Syria mang tên Tahrir al-Sham đã xác nhận các thông tin này.

Trong khi đó, các đàm phán viên và người dân cho biết các xe buýt đã tiến vào 2 thị trấn Madaya và Zabadani trong sáng 12/4 và nhiều người đã thu thập hành lý để rời đi. Tuy nhiên, một điều phối viên của Chính phủ Syria cho biết các phương tiện di chuyển vẫn chưa đến Fuaa và Kafraya do sự trì hoãn từ phía các nhóm vũ trang đối lập. Quan chức này cho biết các xe từ Madaya và Zabadani sẽ chỉ khởi hành cùng lúc với xe từ Fuaa và Kafraya.

Dự tính, đến cuối ngày 12/4, hàng nghìn người, bao gồm cả dân thường và binh sỹ, sẽ rời khỏi 4 thị trấn Fuaa, Kafraya, Madaya và Zabadani. Fuaa và Kafraya là 2 thị trấn do quân chính phủ kiểm soát nằm tại tỉnh Idlib nằm dưới sự chiếm đóng của phe đối lập. Trong khi đó, Madaya và Zabadani là 2 thị trấn do phiến quân chiếm đóng thuộc tỉnh Damascus do Chính phủ kiểm soát.

Chiến dịch sơ tán trên là một phần của thỏa thuận đạt được hồi tháng trước do chính phủ hai nước Qatar và Iran làm trung gian. Theo thỏa thuận này, hơn 30.000 người sẽ được đưa ra khỏi 4 thị trấn bị bao vây trên. Toàn bộ 16.000 người dân ở Fuaa và Kafraya sẽ rời đi và được đưa tới Aleppo, tỉnh ven biển Latakia hoặc Damascus hiện nằm dưới sự kiểm soát của quân chính phủ. Trong khi đó, người dân tại Madaya và Zabadani có thể lựa chọn ở lại, những người rời đi sẽ được đưa tới lãnh thổ của phe đối lập tại Idlib.

