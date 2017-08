Được Suzuki thiết kế theo triết lý “Extra Large Small Car”, Celerio sở hữu không gian nội thất tối ưu so với kích thước tổng thể nhỏ nhắn.

Trong khuôn khổ triển lãm VMS 2017 diễn ra ở TPHCM, thương hiệu ô tô Nhật Bản Suzuki đã cho giới thiệu sản phẩm mới mang tên Celerio. Đây là mẫu xe thuộc phân khúc hạng A, cùng tầm với Kia Morning, Hyundai Grand i10, Chevrolet Spark.

Suzuki Celerio sở hữu kích thước của một mẫu xe đô thị điển hình với chiều dài 3.600 mm, chiều rộng 1.600 mm, chiều cao 1.540 mm, chiều dài cơ sở 2.425 mm, khoảng sáng gầm xe 145 mm. Những thông số này khá tương đồng với Kia Morning, Hyundai Grand i10 hay Chevrolet Spark.

Tổng thể thiết kế của xe ấn tượng với lưới tản nhiệt 2 thanh ngang lớn mạ chrome, nối liền hai cụm đèn pha. Ở phía sau nổi bật với cụm đèn hậu dạng to bản, một phần tích hợp trên nắp ca-pô và cánh gió. Bộ la-zăng làm bằng hợp kim kích thước 14 inch.

Celerio cho thị trường Việt Nam có vô-lăng dạng 3 chấu thiết kế đơn giản không được tích hợp các phím chức năng, tay lái có thể điều chỉnh độ nghiêng, điều hòa hai vùng độc lập, đi kèm là hệ thống âm thanh giải trí 2-DIN với bốn loa, khóa cửa trung tâm, cửa sổ điện… Trang bị an toàn gồm hệ thống trợ lực điện, 2 túi khí an toàn phía trước, cảnh báo cửa bằng âm thanh, dây đai an toàn ở ghế lái…

Suzuki Celerio được trang bị động cơ 3 xy-lanh dung tích 1.0 lít, công suất tối đa 68 mã lực và mô-men xoắn cực đại 89 Nm, tích hợp công nghệ tự động tắt máy khi dừng xe. Hệ dẫn động cầu trước kết hợp cùng hộp số tự động hoặc hộp số sàn. Celerio chỉ mất 1 lít nhiên liệu để hoàn thành quãng đường 20 km, tương đương 5 lít/100 km.

Hiện Suzuki chưa cho công bố giá bán của Celerio tại Việt Nam, chỉ biết rằng xe được nhập khẩu nguyên chiếc, do đó nhiều khả năng giá sẽ ngang bằng hoặc cao hơn các đối thủ cùng phân khúc.

Cũng tại VMS 2017, Suzuki còn trưng bày các mẫu xe quen thuộc như Vitara, Ciaz, Ertiga và Swift.

Toàn Thắng