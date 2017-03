Ai nói suy nghĩ của phụ nữ phức tạp chứ, chỉ là bạn không thể hiểu nổi cô ấy mà thôi. Vâng, quả thực với những suy nghĩ "đơn giản" như câu chuyện dưới đây thì muốn hiểu được phụ nữ không phải là chuyện dễ...

Đây là cách mà một người phụ nữ bình thường suy nghĩ:

"Hôm nay là cuối tuần và tôi muốn nấu một món gì đó để gây ấn tượng với các thành viên trong gia đình vào tối nay. À, tôi quyết định sẽ nấu món salad. Một món salad gà, thật dễ dàng để thực hiện. May làm sao là tôi còn hộp thịt gà ăn thừa trong tủ lạnh mà ai cũng chê trước đó.

À, món salad này không thể thiếu dứa đóng hộp. Để xem... dứa này tôi sẽ làm salad còn số nước thừa thì sao nhỉ? Tôi phải làm gì với nó đây? Uống nó ư? Ôi không? Vứt nó chăng? Cũng không được, như vậy là lãng phí thức ăn.

A, tôi nhớ rồi. Tôi có đọc qua đâu đó về công thức làm bánh mà nước ép dứa là một trong những thành phần chính. Ồ, ở đây tôi có đủ các nguyên liệu. Nhưng khoan... Để làm bánh thì có lẽ tôi chỉ cần sử dụng lòng đỏ trứng thôi, số lòng trắng trứng này giải quyết thế nào nhỉ? Nếu không nấu bây giờ thì tôi lại cất nó vào tủ lạnh và cuối cùng cũng vứt sọt rác. Tôi không muốn như thế.

Hay là tôi có ý này, nướng bánh Meringue vậy. Nó dễ làm và những đứa trẻ sẽ rất thích ăn. Đối với bánh thì chỉ cần trứng, đường và một ít vỏ chanh. Ôi Chúa ơi, tôi phải làm gì với số chanh đã bóc vỏ? Nếu cứ để thế này nó sẽ bị khô ngay.

Hay là... tôi lại dùng nó cho món salad đặc biệt của mình? Công thức làm nước sốt cho món salad ghi rằng cần nửa củ hành tây? Giỡn sao, còn nửa củ còn lại tôi sẽ làm gì với chúng?

Hừm... chờ chút, tôi sẽ dùng nó cho món sốt cà chua, điều đó thật hoàn hảo khi ăn kèm spaghetti. Tôi đã tìm thấy công thức cho sốt cà chua đóng hộp tự chế. Chúng tôi thu hoạch được rất nhiều cà chua vào mùa hè. Do đó, tôi đã sử dụng nửa chai nước cà chua và chẳng biết làm gì với nửa còn lại... Nó sẽ bị hư nếu tôi cho nó vào tủ lạnh, đơn giản thôi vì nó hoàn toàn tự nhiên, không có chất phụ gia, càng không có chất bảo quản.

Okay, tôi quyết định dùng số cà chua còn lại để nấu món canh rau vừa ngon lại vừa dễ thực hiện. Nhưng tôi chợt phát hiện tủ lạnh không còn rau nữa. Do đó tôi đi đến siêu thị nhỏ và mua một ít. Tôi đã mua tất cả các loại rau củ, trái cây, kem đánh răng, một đôi vớ cho chồng tôi (nhưng tiếc là họ đã bán hết), một đôi dép xỏ ngón cực dễ thương cho mình (may quá là họ chưa bán hết), một ít xà phòng... vâng, chỉ có vậy thôi.

Trên đường trở về nhà, tôi ghé vào ngân hàng để thanh toán một số hóa đơn, mua ít bánh mì tươi nướng từ một tiệm bánh nhỏ dễ thương. Khi vào đến sân, tôi lại thấy chướng mắt với đám lá khô nên quyết định quét dọn chúng, thu dọn quần áo đã khô... Tôi cảm thấy đôi chân rã rời khi về đến nhà. Đằng nào tôi cũng sẽ thành công với món canh rau và xử lí hết đống thức ăn thừa thôi. Tôi cảm thấy tuy rằng mệt mỏi nhưng vô cùng hài lòng với ngày hôm nay.

Đột nhiên... tôi nghĩ đến bản thân mình.

Hừ, thật bày vẽ, tôi có nên uống hết số nước ép dứa chết tiệt kia không?"

Đến đây thì chúng tôi chắc chắn là bạn cũng đồng quan điểm, rằng... "suy nghĩ của phụ nữ không hề phức tạp, chỉ là rất phức tạp mà thôi".

