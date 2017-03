Đúng như hứa hẹn, Nintendo vừa phát hành Super Mario Run trên Android để người chơi có thể tải về trải nghiệm.

Đúng như tiết lộ của Nintendo cách đây ít ngày, hãng game Nhật Bản vừa chính thức phát hành tựa game 'Super Mario Run' trên Android để người chơi có thể tải về trải nghiệm. Trong trường hợp không muốn tải từ Play Store, bạn có thể tải file APK tại đây để cài đặt thủ công.

Nintendo ra mắt Super Mario Run lần đầu tiên hồi tháng 12 năm ngoái nhưng chỉ dành riêng cho iOS. Trong 4 ngày đầu ra mắt, game đạt 40 triệu lượt tải về và có tổng lượt tải hơn 78 triệu trên nền tảng di động của Apple.

Phiên bản Super Mario Run cho là phiên bản 2.0 của trò chơi với nhiều lựa chọn nhân vật hơn so với chỉ có 6 lựa chọn như trên iOS. Hoàn toàn tương tự trên iOS, bạn có thể tải về miễn phí game nhưng sẽ phải bỏ ra 10 USD mới chơi được toàn bộ các level có trong game.

We've released #SuperMarioRun on Android a bit early! Download it now on Google Play: https://t.co/u4H9bycTyr pic.twitter.com/4nHnPWD9de

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 22, 2017

Super Mario Run có nội dung chính là một cuộc chạy đua không ngừng để tiến về đích. Nhân vật chính là anh thợ sửa ống nước Mario nổi tiếng với những màn nhảy và di chuyển linh hoạt, vượt qua những cạm bẫy hay quái thú như nấm, rùa... Game có thể chơi bằng một tay trên smartphone và người chơi chỉ cần chạm nhẹ vào màn hình để thực hiện các động tác di chuyển. Các màn chơi cũng ngắn hơn game gốc để phù hợp với người dùng thiết bị di động.

Trên iOS, dù Super Mario Run có 78 triệu lượt tải về và chỉ có 5% trong số này chịu bỏ tiền, công ty đã có mức doanh thu 53 triệu USD. Số lượng thiết bị Android lớn hơn rất nhiều so với iOS, bởi vậy, việc ra mắt cho Android hứa hẹn đem lại nguồn thu lớn cho Nintendo trong thời gian tới.