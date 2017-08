Một công ty đã tổng hợp hàng nghìn chuyến đi của du khách trên toàn cầu để tạo nên tấm bản đồ không biên giới độc nhất vô nhị.

Tấm bản đồ được tạo ra bởi công ty lữ hành TripHappy, sử dụng 17.000 hành trình tới 184 quốc gia. Mỗi vòng tròn trên bản đồ tượng trưng cho một điểm dừng trên hành trình, và các quốc gia được thăm quan trong cùng một chuyến đi sẽ có cùng một màu. Những hành trình này là sự kết hợp giữ các chuyến đi đã được thực hiện và những kế hoạch trong tương lai gần của những du khách mộng mơ..

Hành trình du lịch trung bình sẽ ghé qua các điểm thăm quan của mười thành phố trong 12 ngày, với quãng đường tổng cộng 2223 km. Hoa Kỳ trở thành đất nước được thăm thú nhiều nhất, mặc dù công ty TripHappy nói rằng điều này có thể do thực tế là hơn 63% người tham gia dự án đang sống ở Mỹ và ưu tiên các chuyến đi nội địa hơn. Trung Quốc và Nhật Bản lần lượt là các nước đứng thứ hai và thứ ba được thăm quan nhiều nhất. Việt Nam cũng được xếp hạng 10 trong danh sách này.

Nhật Bản trở thành quốc gia đứng đầu về những thành phố du lịch được yêu thích nhất với ba thành phố nằm trong top 5. Tokyo và Kyoto đứng ở vị trí đầu bảng, tiếp theo là Bangkok của Thái Lan, Delhi của Ấn Độ và Osaka, vẫn của xứ sở Phù Tang.

Nhóm nghiên cứu cũng đã thực hiện một hình ảnh trực quan về sự kết nối giữa mỗi quốc gia và điều chỉnh vị trí của chúng trên bản đồ sao cho phù hợp. Hình ảnh đường nối càng dày thì càng có nhiều chuyến đi giữa những đất nước này trong hành trình. Dù nhiều quốc gia rất tự nhiên kết nối với các nước láng giềng cạnh đó, nhóm nghiên cứu vẫn có những phát hiện bất ngờ. Họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy rằng Ấn Độ có mối liên kết chặt chẽ với Tây Âu hơn là với các khu vực khác cùng nằm trong châu Á. Cũng có nhiều liên kết giữa các nước Bắc Âu với Đông Âu hơn là với các nước Tây Âu, dù nằm liền kề cạnh nhau.

Vì bản đồ được tạo nên bởi dữ liệu do người dùng cung cấp, các nhà nghiên cứu tin rằng rõ ràng vẫn có những khoảng trống do thiết sót. “Theo chúng tôi thấy, Mexico và Colombia là những địa điểm ít được chú ý nhất", người đại diện nhóm nói. "Nhưng với những gì chúng tôi đã được trải nghiệm, cả hai nơi đều rất tuyệt vời, bầu không khí sôi động và người dân vô cùng thân thiện, nhiệt thành với du khách. Không may là những quốc gia này lại nổi tiếng nguy hiểm với người nước ngoài, dù tai tiếng ấy thật sự đã lỗi thời.“