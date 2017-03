Công an huyện Tri Tôn (An Giang) cho biết đã xác định được loại súng mà phó phòng nông nghiệp dùng để dọa dân.

Ông Mai Thanh Tuấn – Phó trưởng phòng Nông nghiệp bị tố dùng súng dọa dân tại An Giang - Ảnh cắt từ clip.

Tin mới nhất vụ Phó phòng nông nghiệp dùng dọa dân:

Theo báo Công an nhân dân, Đại tá Nguyễn Trường Viễn, Trưởng Công an huyện Tri Tôn (An Giang), cho biết: “Ông Mai Thanh Tuấn – Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , kiêm Trưởng trạm thủy lợi huyện Tri Tôn, đã đến Công an huyện giao nộp khẩu súng dùng dọa người dân vào ngày 17/3, như clip đăng tải trên mạng".

"Qua kiểm tra, xác định đây là súng trò chơi bằng nhựa bắn bi nhựa (thuộc danh mục trò chơi nguy hiểm), chứ không phải là súng bắn đạn cao su (công cụ hỗ trợ). Ông Tuấn cho biết, súng này ông mua ở một tiệm bán đồ chơi trẻ em ở TP. Hồ Chí Minh trong một lần đi công tác”.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, hồ thủy lợi Xoài Sết (xã Núi Tô) mới xây dựng, có thả nuôi cá. Dù chính quyền địa phương gắn biển cấm, song nhiều người dân vẫn đến câu. Được giao trách nhiệm quản lý hồ, ông Tuấn thường xuyên đến nhắc nhở, ngăn chặn những người này, theo Dân trí.

Chiều 17/3, hay tin có người câu cá, ông Tuấn chạy xe máy đến hồ, cãi vã với một số thanh niên. Trong lúc lời qua tiếng lại, ông này rút súng ra vẻ đe dọa. Sự việc được các thanh niên quay video, tung lên mạng.

V.N (tổng hợp)