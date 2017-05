Tổng sức mua ôtô trên toàn thị trường tháng 4/2017 bất ngờ sụt giảm khá mạnh so cả với tháng liền trước lẫn cùng kỳ năm ngoái...

Tình trạng suy giảm sức mua ôtô diễn ra trên hầu hết mọi phân khúc.

Theo báo cáo của Hiệp hội các Nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), tổng sản lượng bán hàng ôtô trên toàn thị trường tháng 4/2017 đạt 21.942 chiếc, giảm 18% so với tháng 3/2017 và giảm 15% so với tháng 4/2016.

Sức mua ôtô trên toàn thị trường dựa trên báo cáo của VAMA được hiểu là bao gồm sản lượng bán hàng các loại xe sản xuất, lắp ráp trong nước (CKD) và lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc (CBU).

Chi tiết hơn, cũng theo báo cáo của VAMA, sự sụt giảm về sức mua ôtô tháng 4 đã diễn ra hầu như toàn diện, trên cả xe CKD lẫn xe CBU và ở hầu hết các phân khúc khác nhau.

Trong đó, sản lượng bán hàng của các loại xe du lịch đạt 10.705 chiếc, giảm 36% so với tháng liền trước; sản lượng xe thương mại đạt 9.562 chiếc, tăng 15%; sản lượng xe chuyên dụng đạt 1.675 chiếc, giảm 6%.

Tình trạng suy giảm sức mua cũng diễn ra toàn diện khi xét theo nguồn gốc xuất xứ. Chẳng hạn, sản lượng bán hàng của ôtô CKD trong tháng 4/2017 chỉ đạt 16.453 chiếc, giảm 10% so với tháng trước. Trong khi đó, lượng xe CBU nhập khẩu về nước thời gian này cũng chỉ đạt con số 5.489 chiếc, giảm đến 35%.

Sự sụt giảm khá mạnh của sức mua ôtô tháng 4 là khá bất ngờ. Bởi thực tế, thị trường cũng đã có bước tăng trưởng đáng kể đạt được hồi tháng trước. Bên cạnh đó, thị trường ôtô Việt Nam thường chỉ có “thói quen” ảm đạm với sức mua thấp ở quãng thời gian 2 tháng đầu năm, tức sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán. Kể từ tháng 3 trở đi, sức mua ôtô sẽ tăng trưởng dần trở lại và đến khoảng cuối quý 3 sẽ bắt đầu bứt tốc khi bước vào mùa mua sắm cuối năm.

Một yếu tố nữa khiến sự sụt giảm của thị trường tháng 4 trở nên bất ngờ là trong quãng thời gian này, ngành ôtô không có sự kiện nào hay chính sách nào thay đổi để tạo ra đốt biến. Trong bối cảnh chính sách, sản xuất và tiêu dùng diễn ra bình thường, sự sụt giảm sức mua ngay sau cú tăng tốc trước đó rõ ràng là không bình thường.

Trở lại với các con số. Cũng theo báo cáo của VAMA, dù có tháng 4 bất ngờ sụt giảm mạnh song tổng sức mua ôtô trên toàn thị trường cộng dồn 4 tháng đầu năm vẫn đạt mức 86.671 chiếc, tăng trưởng... 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, phân khúc xe du lịch đạt 52.305 chiếc, tăng 10%; phân khúc xe thương mại đạt 29.284 chiếc, giảm 8%; phân khúc xe chuyên dụng đạt 5.082 chiếc, giảm 18%.

Sản lượng bán hàng ôtô của VAMA các tháng gần đây

Phân khúc4/20174/20163/2017

Xe du lịch10.65012.03513.328

Xe thương mại9.2028.8337.735

Xe chuyên dụng1.4912.1091.729

Tổng21.34322.97722.792

So sánh tháng4/2017 so 4/20164/2017 so 3/2017

Xe du lịch-12%-20%

Xe thương mại4%19%

Xe chuyên dụng-29%-14%

Tổng-7%-6%

So sánh năm 2017 2016 Tăng/ giảm

Xe du lịch48.26144.3629%

Xe thương mại27.89329.456-5%

Xe chuyên dụng4.7545.428-12%

Tổng80.90879.2462%

