- “Là lao động chính trong nhà, vợ con trông chờ cả vào đồng tiền kiếm được. Lúc khỏe không sao, nhưng ốm đau bệnh tật, rồi tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… không thể lường trước. Bây giờ lại tăng chi phí khám chữa bệnh nên phải lo xa”. “Nông dân ở quê, làm ruộng nhưng cũng thêm nhiều nghề phụ, công việc thêm vất vả nên cũng nhiều nguy cơ về sức khỏe, bảo hiểm y tế không có nên khi xảy bệnh tật, tai nạn giao thông… không có thẻ bảo hiểm y tế, chi phí khám chữa bệnh giá cao thì gay go quá”.

- Sức khỏe của người lao động là tài sản vô giá của từng gia đình và toàn xã hội, là chuyện lớn ở bất cứ nước nào. Nước ta đã có chính sách bảo hiểm y tế nhưng vẫn phải điều chỉnh dần dần mới có kết quả. Mục tiêu cao nhất là phủ sóng bảo hiểm y tế 100% dân số nhưng cần kíp với những người lao động như các bác vừa kể vẫn phải có hiểu biết cơ bản để mình chủ động chăm sóc sức khỏe, bảo vệ sức lao động phòng ngừa đau ốm rủi ro.

Nguyên lý cơ bản nhất của hoạt động bảo hiểm y tế là lúc khỏe dành tiền cho lúc bệnh, nhiều người khỏe tham gia chia sẻ cho người ốm đau gặp tai nạn. Vì vậy, mỗi người phải có ý thức cộng đồng cao dám san sẻ đồng tiền giúp người đau yếu, không thể tính toán hơn thiệt. Khi mình đóng tiền bảo hiểm một vài chục năm mà chả phải đi khám chữa bệnh thì phải vui mừng trước hết vì mình khỏe và đã giúp cho những số phận không may gặp phải những bệnh nặng chi phí chữa bệnh cao. Người già không có triệu chứng gì, vài tháng có thể mang thẻ đi khám bệnh để kiểm tra thì được nhưng trò khôn vặt đi khám khai bệnh để lấy thuốc về dự trữ cho nhà mình khỏi phải mua những thuốc kháng sinh, cảm cúm… thông thường thì không hay chút nào.

Hiện nay đã có loại bảo hiểm y tế tự nguyện dành cho các đối tượng chưa có bảo hiểm theo chế độ hay bảo hiểm bắt buộc nhưng người lao động tự do chưa quan tâm đến do hiểu biết hạn hẹp và hạn hẹp cả tiền nong nên so đo hơn thiệt, đến khi cao tuổi hoặc khi mắc bệnh mới lo mua bảo hiểm y tế. Người lao động có thu nhập thấp hoặc không ổn định khó dành dụm tiền riêng phòng lúc ốm đau lại càng phải mua bảo hiểm y tế tự nguyện vì mức mua thấp không ảnh hưởng nhiều đến thu nhập ít ỏi.

Với những bệnh thông thường, bảo hiểm y tế theo đúng tuyến hoàn toàn có thể giải quyết được. Cần khắc phục tâm lý cứ có bệnh là đi thẳng lên các bệnh viện có tiếng gây quá tải cho y tế và gây tốn kém phiền hà vất vả cho chính mình và người thân. Ngành y tế đang củng cố và hoàn thiện dần y tế cơ sở, quản lý thông tin số hóa hồ sơ sức khỏe người dân và mạng lưới bác sĩ gia đình là những bước đi đúng giúp cho người lao động và toàn dân có an sinh sức khỏe trong bối cảnh xã hội phát triển nóng hiện nay.

BS ĐÀO THẾ TÂN