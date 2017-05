Việc tấm pano hình ảnh của Lý Nhã Kỳ xuất hiện cùng pano quảng bá hình ảnh du lịch Tp. HCM và điện ảnh Việt Nam tại Cannes 2017 vẫn đang là chủ đề được dư luận quan tâm.

Ngoài vai trò là nhà bảo trợ cá nhân cho Cinéfondation - một trong những hạng mục chính của liên hoan phim Cannes 2017, Lý Nhã Kỳ còn tham gia tài trợ đưa hình ảnh du lịch Tp. HCM và điện ảnh Việt Nam được hiện diện trên đại lộ Cannes, nơi tập trung của tất cả những biển quảng bá của các thương hiệu xa xỉ nhất thế giới. Theo đó, 3 tấm pano quảng bá du lịch TP.HCM và điện ảnh Việt Nam được Lý Nhã Kỳ tài trợ đặt nằm ngay trước mặt của khách sạn Majestic Barriere 5 sao và đối diện lâu đài Palais des Festivals, nơi diễn ra LHP Cannes.

Lý Nhã Kỳ trên thảm đỏ ngày khai mạc LHP Cannes 2017 diễn ra rạng sáng nay (giờ Việt Nam)

Tuy nhiên, trong những ngày qua trên mạng xuất hiện thông tin chỉ có 2 tấm pano quảng bá du lịch TP. HCM và điện ảnh Việt Nam tại Cannes, tấm còn lại là hình ảnh của Lý Nhã Kỳ cùng dòng giới thiệu "The New Voice of Viet Nam" (Tiếng nói mới của Việt Nam). Sau đó không lâu, tấm pano hình Lý Nhã Kỳ đã được thay lại với dòng chữ "Lý Nhã Kỳ - The New Voice", bỏ đi chữ "of Viet Nam". Điều này thật sự khiến dư luận xôn xao.

Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ loạt hình ảnh mà phía Lý Nhã Kỳ cung cấp cho báo chí, có một bức hình chụp ở góc lấy được cả 3 tấm pano với nội dung quảng bá du lịch TP. HCM và điện ảnh Việt Nam. Tấm pano thứ 3 ở góc phải bị đặt gấp khúc, không hướng cùng phía như 2 pano còn lại nên khiến người khác không chú ý vào nó.

Thực tế, nếu đứng ở một hướng nhìn vào, mọi người chỉ có thể thấy được 2 tấm pano có nội dung quảng bá du lịch Tp.HCM và điện ảnh Việt Nam, đặt cạnh pano của Lý Nhã Kỳ. Chính vì vậy, có thể điều này gây hiểu lầm rằng Lý Nhã Kỳ sử dụng hình ảnh cá nhân của mình đưa vào 1 trong 3 tấm pano quảng bá hình ảnh Việt Nam. Thật chất, hình ảnh Lý Nhã Kỳ được in vào tầm pano thứ 4.

Trong ba tấm pano quảng bá hình ảnh Việt Nam. 1 tấm pano có nội dung là "Việt Nam - điểm đến mới của những phim bom tấn" và 2 tấm pano khác hình ảnh nhưng có nội dung giống nhau "Thành phố Hồ Chí Minh - một điểm đến lôi cuốn, thân thiện và an toàn". Tấm thứ ba ở góc phải bị đặt ở hướng gấp khúc với 2 pano còn lại.

Ở hướng nhìn trực diện chỉ có thể thấy được 2 tấm pano có nội dung quảng bá hình ảnh Việt Nam, đặt cạnh pano của Lý Nhã Kỳ.

Và theo thông tin trong thông cáo báo chí mới nhất mà đại diện Lý Nhã Kỳ gửi đến truyền thông thì "năm nay là cột mốc quan trọng với Lý Nhã Kỳ ở LHP Cannes khi cô được tạp chí The Hollywood Reporter, tạp chí chuyên ngành điện ảnh hàng đầu của Mỹ, lựa chọn giới thiệu là gương mặt mới, tiếng nói mới đến từ Việt Nam". Có thể đây chính là xuất phát của tấm pano đang gây xôn xao của Lý Nhã Kỳ tại Cannes?

Chúng tôi tiếp tục liên lạc với Lý Nhã Kỳ cùng đại diện của cô để tìm hiểu thêm thông tin và được cho biết sẽ có câu trả lời trong vài ngày tới đây.

Dã Phong, Theo Trí Thức Trẻ