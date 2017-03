Ngôi chùa được biết tới bởi sự linh thiêng và vẻ uy nghiêm bởi sự lâu đời. Đặc biệt, còn được coi là ngôi chùa “cầu con” vì có hàng ngàn phụ nữ hiếm muộn tìm về chùa cúng bái.

Nằm ven quốc lộ 1A đoạn đi qua xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh, TP HCM), từ lâu chùa Từ Quang đã được hàng ngàn người khắp nơi biết tới bởi sự linh thiêng và vẻ uy nghiêm của một ngôi cổ tự lâu đời. Đặc biệt hơn nữa, đây còn được coi là ngôi chùa “cầu con” vì có hàng ngàn phụ nữ hiếm muộn tìm về chùa cúng bái. Và cũng khá kỳ lạ, nhiều người sau đó đã toại nguyện, có được những đứa bé khảu khỉnh để vun đắp hạnh phúc bền lâu của gia đình. Tuy nhiên, lý do khiến ngôi chùa này linh thiêng với những người phụ nữ cầu con cũng khá bất ngờ, không kém phần hãi hùng.

Cổng chùa Từ Quang.

Cụ thể, theo nhiều người dân trong vùng, chùa Từ Quang rất linh thiêng với những người phụ nữ khó bề con cái là bởi nơi đây đang thờ rất nhiều bức tượng của những đồng nhi (hay còn gọi là ấu nhi) chưa từng có mặt trên cuộc đời này nhưng đã vĩnh viễn phải ra đi về cõi vĩnh hằng vì nhiều lý do khác nhau. Đó chính là tượng của những thai nhi bị mẹ dứt tình phá bỏ khi chưa kịp chào đời. Do khu vực này là vùng ngoại ô, lại tập trung đông đúc các khu công nghiệp với nhiều công nhân nên việc nạo phá thai rất nhiều. Vì thế, những năm qua đã có hàng ngàn sinh linh vô tội chưa kịp chào đời đã phải chết đi. Thế nên, những ai muốn có con cái, đến cầu nguyện trước các sinh linh này rất dễ được cảm thông, như ý nguyện!

Chúng tôi tìm tới chùa Từ Quang vào một buổi trưa nắng gắt. Trong khuôn viên u tịch nhuốm màu từ bi, khác với nhiều ngôi chùa khác ở thành phố hiện nay, khách đến chùa hầu hết là phụ nữ. Họ lặng lẽ, ít nói cười cũng như tiếp xúc với người xung quanh. Dường như, ai đến đây cũng đều mang nặng một tâm trạng, một nỗi niềm và những ẩn ức của riêng mình. Họ, ngoài đức Phật hiền hòa trên cao chứng giám, có lẽ chỉ còn biết lặng lẽ khấn vái trước những bức tượng ấu nhi đang nhảy múa, ca hát trong đủ các tư thế sinh động kia mà thôi.

Những bức tượng ấu nhi kỳ lạ.

Ngồi trò chuyện với chúng tôi trên chiếc ghế đá ở sau gốc cây cổ thụ trong sân chùa, ni sư Như Lan ở trong chùa chia sẻ. Chùa Từ Quang này từ lâu đã là nơi an nghỉ của những vong hồn hài nhi chưa từng chào đời, bị cha mẹ chúng, vì một lý do nào đấy bởi theo quan niệm nhà Phật, những sinh linh dù chưa chào đời nhưng cũng là con người nên chẳng may mất đi, chúng sẽ vẫn có linh hồn như những người quá cố khác. Thế nên, những ai trân trọng, quý mến và cầu xin chúng, có thể những sinh linh ấy lại được đầu thai kiếp khác, với những người phụ nữ hiếm muộn không thể có con vì nhiều lý do.

Vừa bước chân lên những bậc tam cấp lát đá màu xanh xám, chúng tôi vừa cảm thấy một không khí linh thiêng trong làn hương trầm nhè nhẹ. Nơi đó, với một gam màu khá lạ lẫm, một tượng bồ tát với hàng chục những bức tượng ấu nhi như đang quây quần, nô đùa, vui chơi trong một thế giới đầy hoa cỏ hiện ra, bàng bạc mà cũng làm nhiều người rớt nước mắt. Theo quan sát của chúng tôi, dưới chân những bức tượng ấu nhi ở đây còn có cả những hộp sữa, hộp bim bim, những đồ chơi trẻ em, những chiếc nón, chiếc nơ, chiếc váy…bé bỏng nhưng vô cùng xinh xắn. Đó hầu hết đều là đồ vật của những người phụ nữ cầu xin con cái ở đây dâng tặng những linh hồn hài nhi xấu số.

Có thể nói, theo quan niệm nhà Phật về triết lý luân hồi của cuộc sống, những linh hồn hài nhi xấu số kia có thể không mất đi vĩnh viễn, chúng chỉ chờ đợi để đầu thai tiếp tục ở những gia đình khác mà thôi. Có lẽ vì lý do đó mà chùa Từ Quang thường tổ chức cầu siêu hàng năm (vào ngày rằm tháng 8 âm lịch) để những linh hồn hài nhi nhanh chóng được siêu thoát, tiếp tục đầu thai. Và đó là cơ hội cho những người phụ nữ hiếm muộn khác ở trong vùng tìm tới cầu xin.

Đoàn Đại Dương