Những ngày qua, dư luận cả nước, đặc biệt các mạng xã hội đang bức xức trước vụ án xâm hại cháu bé 8 tuổi ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội). Một số mạng xã hội đã đưa hình ảnh của đối tượng nghi vấn xâm hại cháu bé là Cao Mạnh H, trú tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình và cho rằng, sở dĩ H không bị cơ quan pháp luật bắt giữ vì có nhiều mối quan hệ và là cháu của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Để bạn đọc rõ ràng về vấn đề này, chúng tôi đã trao đổi với ông Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình. Ông Diên khẳng định, mình không hề có đứa cháu nào là Cao Mạnh H, từ trước đến nay không biết gì về H và gia đình cậu ta, cho đến khi thấy mạng xã hội đưa.

Được biết, vụ án này hiện đang được Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thụ lý. Chúng tôi cũng đã trao đổi với cơ quan điều tra và được điều tra viên khẳng định, không có bất cứ thông tin gì cho thấy việc đối tượng Cao Mạnh H có mối quan hệ họ hàng với Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình. Ngay cả khi bị triệu tập lên cơ quan Công an trước đây, đối tượng H cũng không “khoe khoang” hay “viện” gì cả về mối quan hệ với Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Ngay trong ngày 13-3, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã có mặt tại Hà Nội, triệu tập đối tượng Cao Mạnh H để ghi lời khai. Tại các bản khai, đối tượng Cao Mạnh H cũng khẳng định không biết ông Diên là ai và cũng không hề có mối quan hệ họ hàng với ông Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Thời gian gần đây, một số đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội để đưa các thông tin thất thiệt liên quan đến các đồng chí lãnh đạo nhằm ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân các đồng chí lãnh đạo cũng như ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân. Vì thế, các cơ quan điều tra đang tích cực vào cuộc để ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi trên.

Được biết, qua tra cứu, cơ quan An ninh điều tra Công an Thái Bình đã tìm ra được nguồn gốc của bản tin đưa nội dung thất thiệt về mối quan hệ của đối tượng Cao Mạnh H với Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình. Đó là từ nguồn facebook của 2 đối tượng (một ở TP Hồ Chí Minh, một tại Hà Nội). Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục khẩn trương làm rõ động cơ, mục đích của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nhật Quang