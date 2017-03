Liệu lý do có phải là chịu quá nhiều áp lực, trong khi Ngân 98 dám diện bikini gây sốc tới cuộc thi?

Ngân 98 tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân, cô nàng "đời cuối 9x" này nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ những bộ ảnh khoe bộ ngực "ngồn ngộn" dù tuổi đời còn rất trẻ. Đặc biệt cô còn là chủ nhân của clip "Miệt thì người ngực phẳng".

Hot girl đã gây bất ngờ khi đăng ký tham gia chương trình The Face 2017 và nhận được khá nhiều sự quan tâm của nhiều người. Mặc dù mới tham gia, nhưng cô cùng với hai gương mặt nổi danh vì tai tiếng khác là Bà Tưng và Thúy Vi liên tục nhận được nhiều sự theo dõi và đứng trong top 10.

Nổi danh vì những hình ảnh khoe thân và status gây sốc.

Nhiều người cho biết họ chỉ quan tâm tới Ngân 98 vì cho rằng cô đã chuẩn bị khá nhiều "chiêu trò" trước khi tham gia cuộc thi. Chính vì thế facebook của Ngân 98 luôn trong tình trạng "quá tải" bình luận. Thế nhưng mới đây, Ngân 98 đột ngột tuyên bố rời khỏi The Face 2017 vì lý do sức khỏe không đảm bảo và không thể chịu nổi áp lực.

Hot girl 9x bất ngờ chia tay The Face 2017 làm nhiều người nuối tiếc

Hot girl cho biết: "Hiện tại sức khỏe Ngân không được tốt, bác sĩ yêu cầu cần được nghỉ ngơi, tránh stress căng thẳng cũng như tránh chịu áp lực từ dư luận. Những ngày qua, thông tin và hình ảnh về Ngân tràn lan mạng xã hội nên tinh thần Ngân chưa thật sự vững vàng để quen với áp lực của một người nổi tiếng."

Ngoài ra cô cũng cho biết cần trau dồi thêm khả năng của bản thân mới có thể tiếp tục tham gia cuộc thi như thế này. Quyết định bất ngờ của Ngân 98 khiến cho nhiều người khá tiếc nuối. Trên facebook cá nhân của cô, có nhiều bình luận muốn cô tiếp tục cuộc thi, nhưng cũng có không ít người đặt dấu chấm hỏi về lý do thực sự khiến hot girl này bỏ cuộc.

Chọn trang phục bikini khoe thân trong cuộc thi, liệu Ngân 98 có sợ áp lực khi là người nổi tiếng

Với lý do sức khỏe yếu, có thể tạm không bàn tới vì chỉ có Ngân 98 và bác sỹ mới có thể biết được điều này có phải là sự thật không. Nhưng lý do không chịu được áp lực khi là người nổi tiếng thì cư dân mạng phải đặt câu hỏi về lý do này. Là một hot girl nổi tiếng nhờ những hình ảnh khoe thân tới mức lố lăng, không ngại đối mặt với "gạch đá" của dư luận khi đăng tải những hình ảnh, status có phần gây sốc trên facebook cá nhân của mình. Chính vì thế nhiều người khó tin với lý do "không chịu được áp lực" của hot girl 9x này.

Nhiều người dự đoán lý do Ngân 98 từ bỏ cuộc thi vì sợ tài năng của những đối thủ khác.

Chọn cách sử dụng tai tiếng để dư luận biết đến tên tuổi của mình không phải là một cách làm của những người hoạt động nghệ thuật đích thực. Nhiều người cho rằng Ngân 98 tự cảm thấy mình ngoài khả năng gây sốc cho khán giả thì không có tài năng thực sự, chính vì thế cô đã chọn cách dừng bước trước khi gây nên những scandal liên quan tới "tài năng" của mình.