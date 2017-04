Với 59 quả Tomahawk, Mỹ đã phá hủy một phần sân bay Shayrat. Tuy nhiên, số lượng thực máy bay Syria bị phá hủy hiện đang là vấn đề gây tranh cãi.

Theo thông tin từ Hải quân Mỹ sau khi thực hiện đòn tấn công này cho biết, loạt tên lửa Tomahawk đã phá hủy một phàn căn cứ không quân Shayrat của Syria và khiến ít nhất khoảng 9 máy bay cá loại của Syria tại căn cứ này bị phá hủy.

Trước thông tin được Mỹ đưa ra, truyền thông Syria khẳng định đây là số lượng không chính xác. Căn cứ Không quân Shayrat là nơi đóng quân của Lữ đoàn Không quân số 50 gồm 2 phi đội số 677, 685 trang bị các máy bay tiêm kích bom Su-22M3/M4 và phi đội số 675 trang bị các máy bay tiêm kích MiG-23ML/MLD.

Nếu tính đến thiệt hại trong trận không kích của Mỹ vừa qua thì chỉ có khoảng 3 chiếc bị phá hủy và 3 chiếc khác bị hư hỏng nhẹ. Hầu hết những máy bay này đều là Su-22 và Su-23.

Một chiếc máy bay Syria bị phá hủy.

Trước khi trận không kích bằng Tomahawk diễn ra, phền lớn các máy bay tiêm kích MiG-23ML/MLD đã được chuyển đến căn cứ Không quân ở tỉnh Hama và tại Shayrat chỉ còn một vài chiếc ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Ngoài ra, tại căn cứ Shayrat đôi lúc còn xuất hiện các chiến đấu cơ Su-22, Su-24, L-39 chuyển sang từ căn cứ Không quân T4 (gần thành phố cổ Palmyra) khi bị tấn công bởi tổ chức khủng bố IS.

Những bức ảnh vệ tinh chụp hồi tháng 1 và 2/2017 cho thấy các chiến đấu cơ của Không quân Syria cùng một số trực thăng của Nga vẫn còn xuất hiện tại căn cứ Shayrat. Tuy nhiên, hiện tại các trực thăng Nga đã trở về căn cứ Không quân T4 sau khi thành phố cổ Palmyra được tái giải phóng.

Thông tin cho biết từ trước khi nổ ra cuộc nội chiến tại Syria, trong vòng bán kính hàng chục kilomet xung quanh căn cứ Không quân Shayrat được bố trí các trận địa tên lửa phòng không như: S-75, S-125 và S-200.

Tuy nhiên, khi cuộc nội chiến xảy ra, dưới các cuộc tấn công của lực lượng nổi dậy cũng như tình trạng thiếu nhân lực vận hành, nhiều trận địa đã bị hủy bỏ hoặc di chuyển đến nơi an toàn hơn. Do vậy, đây cũng là một phần lý do các tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ dễ dàng đánh trúng căn cứ trên.

Trước đó vào rạng sáng ngày 6/4 (giờ địa phương), tàu khu trục USS Ross và USS Porter của Hải quân Mỹ đang hoạt động ở khu vực phía đông Địa Trung Hải đã thực hiện bắn 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân Shayrat của Syria. Hành động này được Mỹ tuyên bố là để phản ứng lại việc Syria tấn công vũ khí hóa học dân thường.

Tuy nhiên, theo phía Nga, trong số 59 quả Tomahawk, chỉ có khoảng 20-23 quả đánh trúng mục tiêu, số còn lại bị rơi rớt dọc đường vì lý do còn nằm trong vòng nghi vấn. Đây được xem là tỉ lệ bắn trúng tồi tệ nhất trong lịch sử tham chiến của tên lửa Tomahawk.

Các hình ảnh được truyền thông Nga phát đi cho thấy, 20-23 quả Tomahawk đã đánh trúng nhiều vị trí then chốt, đặc biệt là hầm chứa máy bay ở Shayrat và đã gây thiệt hại đáng kể cho Syria tại sân bay này.

Clip sân bay Shayrat - mục tiêu tấn công của Mỹ

Tuấn Hưng