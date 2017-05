Phát hiện người đàn ông lạ mặt "bắt cóc" cháu bé 9 tuổi ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, người dân hô hoán đuổi theo. Sau khi bị bắt giữ, người này bất ngờ cho biết mình chính là bố cháu bé.

Ngày 6/5, thông tin từ Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, vào chiều 5/5, tại cổng trường tiểu học Hưng Vĩnh, huyện Hương Khê, xuất hiện 2 người đàn ông lạ mặt đi xe máy, đón cháu Nguyễn Hữu T, học sinh của trường. Phát hiện sự việc, người dân đã hô hoán và nhanh chóng báo cho Công an huyện, phối hợp truy bắt 2 người đàn ông trên. Khi chạy đến địa phận xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, 2 người đàn ông này đã bị bắt giữ.

Người dân đã hô hoán, tập trung truy đuổi khi nghĩ cháu bé bị bắt cóc.

Bước đầu, danh tính 2 người đàn ông trên được xác định là Nguyễn Hữu Đ. (36 tuổi) và Đậu Bá T. (18 tuổi), cùng trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Tại CQĐT, Nguyễn Hữu Đ. cho biết, mình chính là bố đẻ cháu T. Theo anh Đ, vợ chồng anh hiện đã ly thân, cháu T. ở với mẹ. Thời gian gần đây, ông nội cháu T. ốm nặng. Anh Đ. đã đề nghị được đón cháu T. về quê cho ông nhìn mặt cháu nội lần cuối. Tuy nhiên, nguyện vọng này chưa được phía gia đình mẹ cháu T. đồng ý. Do thời gian cấp bách, anh Đ. đã đến tại trường để đón con nhưng bị hiểu nhầm, dẫn đến xảy ra sự việc trên.

Thượng tá Phan Xuân Công, Trưởng Công an huyện Hương Khê thông tin: “Cho ông được nhìn mặt cháu nội lần cuối, trước khi qua đời là rất đúng với đạo lý. Chúng tôi cũng đã xác minh những lời khai của anh Đ. là đúng sự thật. Việc người dân tưởng bắt cóc chỉ là hiểu nhầm”.

Ngân Hà