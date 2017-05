Trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn video ghi cảnh 2 người phụ nữ và 1 người đàn ông chạy theo ô tô màu trắng, vừa đập cửa vừa yêu cầu dừng xe. Theo nội dung được chia sẻ đây là "vụ cướp xe ô tô giữa trung tâm Đà Nẵng".

Theo tin tức báo Vietnamnet đăng tải, vào ngày 8/5, trên trang xã hội lan truyền đoạn video cho rằng đây là "vụ cướp xe ô tô ở trung tâm Đà Nẵng". Đoạn video ghi lại cảnh chiếc xe Kia màu trắng BKS: 92A....bật đèn tín hiệu và từ từ di chuyển ở vị trí được cho là nút giao Điện Biên Phú- Hà Huy Tập (Quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Sau đó, 3 người (2 nữ và 1 nam) đuổi theo chiếc xe ô tô, vừa đập vào cửa kính cạnh ghế ngồi tài xế vừa yêu cầu dừng xe. Sau khi chiếc xe chạy đi, 2 người phụ nữ hô to "cướp xe".

Hình ảnh người phụ nữ đuổi theo xe ô tô và hô "cướp". Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi đoạn video được đăng tải, đã khiến dư luận xôn xao, lo lắng.

Chia sẻ với Pv báo Trí Thức Trẻ, chủ Facebook La Văn Phong- người đầu tiên đăng tải clip cho biết không trực tiếp chứng kiến vụ cướp mà chỉ đăng giúp người bạn là người bị cướp. Mục đích đăng lên mạng là để truy tìm chiếc xe chứ không có ý gì khác.

Tuy nhiên, sau đó lực lượng chức năng đã xác minh và khẳng định đây không phải là vụ cướp xe ô tô. Thượng tá Kiều Văn Vương, Phó trưởng Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) khẳng định clip "cướp xe ô tô ở Đà Nẵng" chỉ là tin đồn thất thiệt, nhằm câu like. Theo Thượng tá Vương, vào khoảng 9h30 ngày 8/5 xảy ra vụ va chạm giao thông giữa 2 ô tô. Lái xe ô tô màu trắng bỏ đi nên những người trên chiếc ô tô còn lại bám theo để đòi bồi thường.

“Những trang mạng xã hội đăng tải thông tin thất thiệt gây ảnh hưởng không tốt đến tình hình an ninh ở TP Đà Nẵng. Chúng tôi sẽ xem xét vụ việc và báo lên cấp trên để có biện pháp xử lý tránh gây tình trạng bất an cho người dân", Trung tá Phan Duy Thạch, Đội trưởng Đội hình sự Công an quận Thanh Khê cho biết thêm, báo Tri Thức Trực Tuyến đưa tin.

Tổng hợp

Hoàng Yên