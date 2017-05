Sáng 14/5, 1 đoạn clip gần 1 phút ghi lại hình ảnh 1 thanh niên cầm chổi đánh 1 người phụ nữ được cho là người mẹ của anh ta. Clip nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ và có nhiều ý kiến chỉ trích, phẫn nộ...

Theo đó, trong ngày 14/5 (ngày của mẹ), cộng động mạng lan truyền 1 đoạn clip khoảng gần 1 phút gây xôn xao, cho rằng con trai cầm chổi đánh mẹ.

Clip người con nuôi dùng chổi đánh mẹ được đăng tải lên mạng xã hội facebook

Đoạn clip mô tả 1 nam thanh niên mặc quần cộc, cởi trần, từ nhà chạy lao ra cầm 1 cây chổi đánh tới tấp vào 1 người phụ nữ có tuổi, được cho là mẹ của anh ta. Đoạn clip được chia sẻ ngay ngày của mẹ (14/5) làm cho cộng đồng mạng dậy sóng.

Nhiều ý kiến bình luận thể hiện sự phẫn nộ với hành động của người thanh niên nói trên. Cộng động mạng "chỉ điểm" đoạn clip được quay trong 1 con hẻm nhỏ ở đường Bình Thới, phường 11, quận 11.

Hình ảnh nam thanh niên dùng chổi đánh mẹ nuôi. Ảnh: Cắt từ clip.

Chiều 14/5, liên hệ để làm rõ vụ việc, cán bộ Công an phường 11, quận 11, thông tin, sự việc xảy ra trên địa bàn cách đây hơn 1 tháng tại hẻm 19 đường Bình Thới. Tại thời điểm xảy ra, Công an phường có xuống hiện trường, xác minh, ghi nhận vụ việc.

Cũng theo cán bộ Công an, nam thanh niên trong clip tên Dũng đả xảy ra cãi vã với mẹ nuôi của mình, là bà Mối dẫn đến vụ việc. Làm việc với Công an, bà Mối xác nhận có xảy ra vụ việc, nhưng chỉ là cãi vã bình thường trong gia đình, do đi làm về mệt nên Dũng bực tức, không kiềm chế được bản thân khi nóng giận.

Người dân trong hẻm khá bất ngờ về đoạn clip xảy ra tại đây được đăng tải sáng nay (14/5)

Cán bộ Công an còn nói thêm, bà Mối có chồng nhưng không có con, do bệnh tật nên chồng bà đã qua đời. Sau đó, bà Mối đã nhận Dũng về làm con nuôi. Hàng ngày Dũng làm nghề bốc vác để kiếm sống.

Chiều cùng ngày, tìm đến con hẻm xảy ra vụ việc, nhiều người dân xung quanh xác nhận có vụ việc trên, là xảy ra ngay trước nhà bà Mối. Tuy nhiên những người dân không biết xảy ra vào lúc nào?