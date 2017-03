Sau khi phạm tội ấu dâm, các nghệ sĩ Hollywood người thì tha phương nhằm trốn tội, kẻ thì sự nghiệp tiêu tan, cũng có không ít trường hợp trắng án và tiếp tục hoạt động nghệ thuật.

Michael Jackson: “Ông hoàng nhạc Pop" đã ba lần đối mặt với các cáo buộc xâm hại tình dục trẻ em, thậm chí sau khi đã qua đời. Huyền thoại âm nhạc này phải hầu tòa với cáo buộc xâm hại tình dục bé trai 13 tuổi vào năm 1993. Ông đã phải thỏa thuận riêng với gia đình cậu bé và bỏ ra 22 triệu USD để bổi thường. Đến năm 2005, Michael Jackson tiếp tục bị tố cáo đã thực hiện hành vi ấu dâm bé trai khác cũng ở độ tuổi 13. Sau đó mọi chuyện cũng được dàn xếp ổn thỏa. Năm 2014, 4 năm sau ngày mất của Michael, FBI tung ra tài liệu điều tra mật, cho biết trong khoảng 15 năm, ông đã lạm dụng tình dục ít nhất 24 đứa trẻ. Dù có đời tư không "sạch sẽ" với nhiều cáo buộc ấu dâm nhưng Michael Jackson vẫn được cả thế giớ tôn sùng và kính trọng bởi tài năng âm nhạc vượt bậc. Ảnh: Billboard.

Jimmy Savile: MC nổi tiếng của đài BBC Anh thập niên 1970-1980 từng gây rúng động dư luận với bê bối tình dục lớn chưa từng có trong lịch sử Anh. Năm 2012, ông bị cáo buộc bởi hơn 400 nạn nhân về tội hiếp dâm trong suốt hơn 50 năm từ 1955-2009 trong đó có nhiều trẻ vị thành niên, trong đó trẻ nhất là một bé trai 8 tuổi. Bên cạnh đó, người được phong tước Hiệp sĩ Anh từng 57 lần thực hiện hành vi đồi bại tại bệnh viện, cả với những người đang hấp hối, 14 lần tại trường học và 33 lần tại trường quay. Tuy nhiên, Saville đã qua đời ngày tháng 10/2011 và không phải nhận bất kì sự trừng trị nào của pháp luật. Cảnh sát Anh đã gửi xin lỗi đến công chúng và các nạn nhân vì đã không phát hiện hành vi dâm ô của Jimmy khi ông ta còn sống. Ảnh: Huffington Post.

Roman Polanski: Được xem là một trong những nhà làm phim xuất sắc nhất thế giới, đạo diễn Roman Polanski đã thực hiện hành vi dâm ô với một bé gái 13 tuổi vào năm 1977. Sau đó, để thoát án tù, đạo diễn từng đoạt giải Oscar đã trốn sang Pháp vì trong thời điểm đó, quốc gia này không ký hiệp ước dẫn độ với Mỹ và định cư tại đây. Năm 2014, ông chuyển tới Ba Lan và sống cuộc sống yên bình tại đây. Ảnh: News.

Gary Glitter: Cựu ca sĩ nhạc rock người Anh Gary Glitter từng bị kết án vì quay phim khiêu dâm trẻ em năm 1999. Sau đó năm 2015, ông bị tòa án Việt Nam kết án 3 năm tù về tội dâm ô với hai bé gái ở Vũng Tàu. Sau khi mãn hạn tù và bị trục xuất khỏi đây, Gary Glitter tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại cùng một lúc với ba bé gái. Tòa án Anh đã đưa ra mức phạt 16 năm tù giam cho gã ca sĩ 70 tuổi. Ảnh: Rex.

Stephen Collins: Nam tài tử Mỹ được yêu mến trong bộ phim 7th Heaven, Stephen Collins thừa nhận xâm hại tình dục bé gái 12 tuổi trong đoạn ghi âm bị rò rỉ sau buổi trị liệu tâm lý vào năm 2012. Mặc dù cảnh sát New York tuyên bố không tìm đủ bằng chứng để buộc tội Collins nhưng sự nghiệp và danh tiếng của nam nghệ sĩ vẫn bị hủy hoại. Sau bộ phim truyền hình Revolution (2013), anh gần như biến mất khỏi Hollywood. Ảnh: Los Angeles Times.

Jared Fogle: Ngôi sao quảng cáo của chuỗi nhà hàng Subway, thần tượng của rất nhiều trẻ em Mỹ đã bị phát hiện xâm hại tình dục hai bé gái 16 tuổi vào năm 2015. Khi cảnh sát lục soát nơi ở, họ còn phát hiện ra anh tàng trữ rất nhiều bộ phim và tài liệu khiêu dâm trẻ em. Jared Fogle bị kết án 15 năm tù giam đồng thời chấm dứt luôn sự nghiệp diễn xuất của anh. Ảnh: ABC News .

Scott Bairstow: Sự nghiệp của nam diễn viên Canada chính thức chấm dứt ngay sau khi bị phát hiện anh đã cưỡng hiếp một bé gái 12 tuổi. Bé gái này là người có mối liên hệ mật thiết với vợ cũ của anh. Công chúng Mỹ đã hoàn toàn tẩy chay Scott Bairstow, không để anh có cơ hội xuất hiện trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào sau đó. Vai diễn cuối cùng của anh là vào năm 2002 trong bộ phim Tuck Everlasting. Ảnh: Alchetron.

Don Vito: Nam diễn viên hài được yêu thích nhất của Mỹ vào những năm 2000, Don Vito bị phát hiện lạm dụng tình dục bé gái 12 tuổi. Do không tìm thấy đủ bằng chứng kết tội nên Don Vito chỉ phải chịu bản án treo trong 10 năm. Tuy nhiên, sau đó con đường nghệ thuật của danh hài này cũng "bít cửa" ở Hollywood. Cái tên Don Vito hoàn toàn không hề xuất hiện trên bất cứ sân khấu lớn nhỏ nào ở Mỹ. Ảnh: AFP/Getty Images.

Victor Salva: Đạo diễn của loạt phim nổi tiếng Jeepers Creepers bị tố cáo cưỡng hiếp một nam diễn viên nhí trong phim vào năm 1988. Nhà làm phim đã dụ dỗ đứa trẻ quan hệ tình dục bằng miệng để nhận được vai diễn. Thậm chí gã đạo diễn này đã ghi hình cảnh quan hệ để lưu trữ trong nhà. Sau khi sự thật này bị phanh phui với bằng chứng rõ ràng nhưng Victor Salva chỉ bị kết án 3 năm tù giam cộng với thời gian lao động công ích 15 tháng. Ông ra tù vào năm 1992 và tiếp tục trở lại làm phim và cho ra mắt phim The Nature of the Beast (1995) sau khoảng thời gian 3 năm gián đoạn. Victor Salva chuẩn bị ra mắt bộ phim mới vào năm nay. Ảnh: AFP/Getty Images.

Andy Dick: Nam diễn viên hài người Mỹ nổi tiếng được cho là một trong những ngôi sao "biến thái" nhất nhì làng giải trí. Năm 2004, Dick bị bắt sau khi khoe mông và bộ phận sinh dục tại cửa hàng McDonald’s. Năm 2008, hắn đã lao tới và sờ mó vào ngực của bé gái 17 tuổi. Năm 2010, Dick bất ngờ chộp vào chỗ kín của một nhân viên pha chế và thực hiện hành vi dâm ô ngay tại chỗ. Sau hàng loạt vụ lùm xùm đó, Andy Dick bị tòa án Mỹ phạt giam nhiều năm tù. Ảnh: AFP/Getty Images.

Jason Micheal Handy: Là trợ lý sản xuất của những chương trình trẻ em, trong đó có Nickelodeon tại Hollywood, Jason Micheal Handy dễ dàng thực hiện hành vị đồi bại của mình với các trẻ em tham gia chương trình. Handy bị tòa án Mỹ kết án ấu dâm vào năm 2004, lãnh án 6 năm tù giam với hai tội danh là hành vi dâm dục với trẻ nhỏ và phân phối các tài liệu bằng email để khai thác tình dục trẻ em. Ngoài hành vi ấu dâm, hắn còn chụp lén hơn 1.000 bức ảnh của các bé gái tiểu học trên giường để lưu trữ và phát tán trên mạng. Ảnh: Daily Mail.

Martin Weiss: Năm 2011, nhà quản lý tài năng chuyên săn tìm những diễn viên viên trẻ để xuất hiện trên Disney Chanel đã bị một nạn nhân nam 18 tuổi đâm đơn tố cáo. Nạn nhân khai báo anh đã bị ép quan hệ với Wiess khoảng 30 đến 40 lần trong gần 6 năm và việc lạm dụng chỉ kết thúc khi anh 15 tuổi. Người này còn cho biết anh không phải là người duy nhất bị Martin Weiss lạm dụng. Gã quản lý 47 tuổi bị kết án một năm tù giam và 5 năm án treo. Anh bị cấm không được lại gần bất kỳ trẻ em nào dưới 18 tuổi nếu không có sự cho phép của người thân. Martin Weiss đã giải tán công ty và hiện rút khỏi ngành giải trí. Ảnh: Facebook.

