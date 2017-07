Số ca mắc sốt xuất huyết trên cả nước tăng khoảng gần 10% so với cùng kỳ năm 2016, với 57.492 ca, 15 người tử vong. Đáng lưu ý, các tỉnh miền Bắc năm nay trở thành điểm nóng của sốt xuất huyết, tăng 736% so với cùng kỳ năm ngoái.

Quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết tại BV Bạch Mai. Ảnh: L.Hà

Tại các bệnh viện ở Hà Nội, tình trạng quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết đang diễn ra. So với các địa phương khác, 6 tháng đầu năm, số bệnh nhân sốt xuất huyết ở miền Bắc chưa phải cao nhất, song tốc độ gia tăng nhanh kỷ lục và được các chuyên gia y tế đánh giá là bất thường.

Cảnh nằm ghép do quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết tại BV Bạch Mai, Hà Nội.

Tại Hà Nội đã ghi nhận trường hợp thứ 3 tử vong do sốt xuất huyết. Ca tử vong gần đây nhất là bệnh nhân nam 54 tuổi tại Giáp Bát, quận Hoàng Mai, tử vong do sốc nhiễm khuẩn và viêm phổi, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân mắc bệnh sốt xuất huyết, nâng tổng số bệnh nhân tử vong do dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội lên 3 ca. Trước đó, một bệnh nhân 51 tuổi (trú tại phố Vạn Phúc, phường Cống Vị, quận Ba Đình) được xác định sốt xuất huyết trên nền bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp…, nhập viện muộn. Sau hai ngày điều trị, bệnh nhân đã tử vong do xuất huyết não.

Tại BV Bạch Mai, TS.BS Đỗ Duy Cường - Trưởng khoa Truyền nhiễm - cho biết: Dịch sốt xuất huyết hiện đang rất căng thẳng trên cả nước, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội và các tỉnh phía Nam. Tại BV Bạch Mai, trung bình mỗi ngày Khoa Truyền nhiễm tiếp nhận hơn 100 bệnh nhân sốt xuất huyết đến khám, trong đó khoảng 20 bệnh nhân sốt xuất huyết nặng phải nhập viện điều trị nội trú. Phòng bệnh cũng trong tình trạng quá tải, bệnh nhân phải nằm 2-3 người/giường.

Hiện miền Bắc có số lượng bệnh nhân tăng nhanh do thời tiết diễn biến bất thường, nắng nóng diện rộng xen kẽ các đợt mưa là điều kiện thuận lợi để muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển. Bên cạnh đó, tình hình đô thị hóa, mật độ dân cư tăng cao với biến động di dân lớn, nhiều nhà trọ, công trường xây dựng trong khi điều kiện vệ sinh kém, làm gia tăng các ổ chứa nước đọng tạo điều kiện cho muỗi đẻ trứng. Mặt khác, người dân chưa chủ động phối hợp trong việc xử lý môi trường, diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi; một số nơi vẫn từ chối hợp tác với chính quyền và cán bộ y tế…

Tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, theo PGS.TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc BV Bệnh nhiệt đới Trung ương, khoảng 2 tuần trở lại đây số bệnh nhân sốt xuất huyết tăng nhanh, với hơn 200 bệnh nhân khám mỗi ngày, tỉ lệ nhập viện 10 – 20%. So với cùng kỳ năm ngoái, số bệnh nhân sốt xuất huyết tăng 4 lần và nhiều ca diễn biến nặng.

Lãnh đạo Sở Y tế và UBND quận Hoàng Mai kiểm tra ổ bọ gậy tại gia đình người dân ở đường Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, Hà Nội.

L.Hà