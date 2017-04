Juliane Koepcke năm nay 59 tuổi, là một nhân viên quản lý thư viện của trung tâm động vật học tại thành phố Munich nước Đức, cô cũng là người may mắn sống sót duy nhất trong một sự cố máy bay năm 1971.

Vụ tai nạn máy bay đó đã cướp đi tính mạng của 91 người, chỉ có một mình may mắn còn sống sót.

Vụ tai nạn máy bay đáng sợ đó xảy ra vào ngày 24 tháng 12 năm 1971, lúc đó Juliane 17 tuổi cùng mẹ là Maria lên chuyến bay 508 của công ty hàng không LAN (LAN Airlines) tại thủ đô Lima-Peru, để bay đến thành phố Pucallpa trong rừng nhiệt đới Amazon. Cha mẹ của Juliane đều là nhà động vật học nổi tiếng của Đức, họ quản lý một trung tâm nghiên cứu động vật hoang dã trong rừng nhiệt đới Amazon.

(Hình: Cô gái người Đức may mắn sống sót trong tai nạn máy bay. (Ảnh trên mạng))

Công ty hàng không LAN lúc đó đã có tiếng xấu, vì công ty hàng không này trước đó đã từng xảy ra hai vụ tai nạn máy bay. Khi Juliane tiếp nhận phỏng vấn của mạng tin tức truyền hình cáp (Cable news network) Hoa Kỳ có nói: “Chúng tôi biết danh tiếng của công ty hàng không này không được tốt, nhưng chúng tôi vô cùng khao khát được trải qua lễ Giáng Sinh cùng với cha tôi, nên chúng tôi cũng không lo nghĩ nhiều nữa. Trong lòng tôi cầu nguyện mọi chuyện đều được bình yên vô sự.” Khi trong lòng cảm thấy bất an, điều đầu tiên Juliane nghĩ đến là Thần linh, và cầu nguyện Thần linh, trong lòng có Thần linh, đây có lẽ chính là nguyên nhân chỉ có cô gái Juliane 17 có thể sống sót trong tai nạn máy bay.

(Công ty hàng không LAN là hãng hàng không chính của Chile, có nhiều trụ sở chủ yếu ở Nam Mỹ, trong đó có 1 cái ở sân bay quốc tế Jorge Chávez tại Lima. Ngày nay có tên là LATAN Chile.)

Từ độ cao 3.000 mét rơi xuống đất

Juliane nhớ lại sự việc khi tiếp nhận phỏng vấn của mạng tin tức truyền hình cáp Hoa Kỳ: Hành trình bay từ thủ đô Lima đến thành phố Pucallpa không đến một tiếng, sau khi chuyến bay chở 92 hành khách cùng với nhân viên trong phi hành đoàn cất cánh, trong 25 phút đầu chuyến bay vô cùng bình thường. Nhưng mà, khi máy bay lên đến độ cao 6.000 mét, máy bay đi vào khu vực nguy hiểm có giông sét và bị quấy nhiễu không khí nghiêm trọng. Juliane nói: “Chúng tôi bay vào trong đám mây đen dày đặc, máy bay bắt đầu lắc lư, mẹ tôi cảm thấy vô cùng căng thẳng. Tiếp theo chúng tôi nhìn thấy phía bên cánh phải máy bay sáng lên một tia chớp, máy bay bắt đầu lao thẳng rơi xuống dưới. Mẹ tôi nói một câu: ‘Thôi chết rồi!’ tôi chỉ nhìn thấy những món quà Giáng Sinh bay loạn xạ trong khoang máy bay, nghe thấy các hành khách hét lên tiếng kêu khủng khiếp. Đột nhiên, xung quanh tôi rơi vào một sự im lặng đáng sợ, tôi cảm nhận được máy bay đã biến mất.”

Thì ra, thùng dầu ở cánh máy bay trên chiếc máy bay Juliane đáp bị sét đánh trên không trung, dẫn đếm cánh máy bay bên phải bị xé nát, máy bay mất đi cân bằng đã tan rã trong quá trình rơi xuống, Juliane cả người lẫn ghế bị bay ra khỏi máy bay từ độ cao ít nhất 3.000 mét, rồi rơi xuống mặt đất. Juliana hồi tưởng lại nói: “Tôi nghĩ trong khoảnh khắc tôi bị ném ra khỏi máy bay chắc chắn là đã mất đi tri giác, khi tôi khôi phục lại ý thức, tôi cảm thấy mình đang bay ở trên không trung, tiếp theo tôi nhìn thấy khu rừng ở phía dưới đang tức tốc lao tới.”

Trong quá trình Juliane rơi xuống mặt đất lại mất đi ý thức lần nữa, cô rơi từ độ cao trên không trung ít nhất 3.000 mét xuống mặt đất trong khu rừng Amazon. Sau khi cô tỉnh lại phát hiện thân thể vẫn bị thắt trong một hàng ghế máy bay, cô chỉ cảm thấy bị thương nhẹ một chút: gãy xương đòn, mắt phải bị sưng, ngoài ra cô còn xuất hiện chấn thương não dạng nhẹ, cánh tay và chân còn có một số vết thương hở. Juliane nhớ lại: “Cho đến 9 giờ sáng ngày hôm sau tôi mới tỉnh lại, sở dĩ mà biết tôi biết rõ thời gian, là vì đồng hồ đeo tay của tôi không bị vỡ, vì vậy tôi chắc chắn là đã hôn mê suốt một buổi chiều cộng với một đêm. Khi tôi tỉnh lại, xung quanh tôi chỉ có một mình tôi với một hàng ghế máy bay, tôi vô cùng sợ hãi, tôi thử tìm kiếm mẹ mình, nhưng không tìm thấy.”

Juliane là người may mắn gặp đại nạn không chết duy nhất trong vụ tai nạn máy bay này, 91 hành khách khác cùng với phi hành đoàn trên chiến bay 508, đã không may mắn tử vong trong vụ tai nạn máy bay hiếm có này.

(Hình: Mấy chục năm sau, Juliane quay trở lại địa điểm gặp nạn. (Ảnh trên mạng))

Từng bước gian nan cầu cứu trong rừng

Tuy nhiên, do vì hoàn cảnh rừng Amazon phức tạp, máy bay cứu viện và nhân viên cứu hộ không cách nào xác định được địa điểm cụ thể mà chuyến bay này rơi xuống, vì vậy Juliane may mắn thoát chết một cách thần kỳ đã bị nhốt trong khu rừng nguyên thủy này một mình. May mắn là, Juliane từng sống cùng cha mình ở trung tâm nghiên cứu động vật hoang dã, cha cô từng dạy cô kỹ năng làm sao để cầu cứu trong rừng nhiệt đới. Juliane nhớ lại nói: “Cha tôi từng nói, chỉ cần con tìm được một con suối nhỏ, đi ven theo con suối nhỏ, con sẽ có thể tìm thấy một con sông, đi ven theo con sống, con sẽ có thể đến được một dòng sông lớn hơn, tại đó con sẽ có thể tìm được người cầu cứu.”

Làm theo phương pháp của cha. Juliane vào ngày thứ hai sau khi xảy ra tai nạn quả nhiên đã tìm thấy một con suối nhỏ, thế là cô bắt đầu đi ven theo con suối nhỏ. Đường đi tương đối gập ghềnh, thức ăn duy nhất của Juliane là một ít mứt tìm thấy tại nơi máy bay gặp nạn. Ngoài ra, vết thương trên người của Juliane đã nhiễm ký sinh trùng. Juliane nhớ lại nói: “Trên cánh tay tôi có một vết thương, mấy ngày sau, tôi cảm thấy trên cánh tay có thứ gì đó đang động đậy, tôi nhìn vào, phát hiện một con ruồi đẻ trứng vào trong vết thương của tôi, chỗ đó đầy giòi, tôi rất sợ sẽ mất đi cánh tay của mình.” Sau khi Juliane được cứu, nhân viên y tế tìm ra ít nhất 50 con giòi trong vết thương trên cánh tay của cô.

Khi Juliane đi ven theo dòng chảy của con suối, cô phát hiện ra nhiều mảnh vụn máy bay hơn và một số xác chết tử nạn. Juliane nói: “Tôi phát hiện một hàng ghế máy bay, trên đó vẫn thắt chặt 3 cô gái đã chết, tất cả họ đều cắm đầu xuống đất, lực va chạm khi họ tiếp đất chắc chắn vô cùng mãnh liệt, vì nửa thân trên của họ đều bị cắm vào trong đất hơn 60cm.”

3 hành khách nữ này lúc rơi xuống đất đều được thắt chặt trên ghế ngồi giống Juliane, nhưng hàng ghế máy bay mà họ ngồi không có tác dụng đệm lót của cánh quạt máy bay, khu rừng rậm rạp cũng không làm giảm lực va chạm khi họ tiếp đất, nửa thân trên của họ cắm thẳng xuống lòng đất. Nhưng Juliane cũng rơi từ độ cao 3.000 mét trên không trung xuống đất như họ nhưng vẫn ngồi trên ghế, không những không chết, mà chỉ bị một vài vết thương nhẹ, đây chính là kỳ tích.

Juliane ven theo con suối bước về phía trước, sau khi phát hiện một con sông nhỏ thì lại tiếp tục đi theo dòng chảy của sông, gặp phải nơi nước sâu thì thuận theo dòng chảy mà bơi hoặc trôi dạt, để tiết kiệm thể lực. Trong những con sông suối này còn ẩn giấu những con cá sấu, cá răng đao và cá đuối rất đáng sợ, nhưng may mắn là những loài động vật dữ tợn này đều không làm hại cô. Juliane nhớ lại: “Có lúc, tôi có thể nhìn thấy một con cá sấu đang nằm nghỉ ngơi trên bờ, khi nó nhìn thấy tôi, liền bắt đầu bơi về phía tôi, nhưng tôi cũng không quá sợ hãi lắm, vì tôi biết cá sấu sẽ không dễ dàng tấn công con người.”

Sau khi trải qua 10 ngày 9 đêm, Juliane vừa đói vừa mệt cuối cùng đã nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ và một căn nhà ở bờ sông, thế là cô đã ở đó chờ đợi cứu hộ. Điều vô cùng may mắn là, vào ngày hôm sau đã có một đội công nhân đốn cây Peru phát hiện ra cô, và đưa cô đến thị trấn nhỏ ở gần đó. Juliane hồi tượng lại: “Khi tôi nhìn thấy họ, họ giống như những thiên sứ đang đi về phía tôi.”

“Cô gái kỳ tích” làm chấn động thế giới

“Người duy nhất còn sống sót” của chuyến bay 508 Juliane trở thành một nhân vật huyền thoại, cô được mọi người gọi là “cô gái kỳ tích”, khi cô đang chữa trị tại bệnh viện, cô nhận được hàng ngàn lá thư an ủi hỏi thăm từ các nơi trên thế giới gửi đến.

Từ sau vụ tai nạn máy bay đáng sợ đó đến nay đã mấy chục năm trôi qua, Juliane nói, mỗi lần khi cô nghe nói nơi nào đó trên thế giới lại xảy ra một vụ tai nạn máy bay chết người, cô đều cầu nguyện cho những hành khách trên chuyến bay, hy vọng họ sẽ giống như mình đều được thần linh che chở, may mắn thoát chết.

ĐKN (t/h)