Việc nam diễn viên nhắc tới hôn lễ sắp diễn ra trong họp báo "The Battleship Island" khiến khán giả chỉ trích anh muốn dùng chuyện tình cảm để quảng bá cho bộ phim.

Những chia sẻ của Song Joong Ki trong buổi họp báo quảng bá phim The Battleship Island diễn ra cách đây ít ngày đã vấp phải sự phản đối của cư dân mạng Hàn Quốc.

Trong sự kiện, nam diễn viên bày tỏ mong muốn được mọi người ủng hộ dự án mới. Tuy nhiên, việc anh nhắc tới hôn lễ sắp diễn ra với nữ diễn viên Song Hye Kyo khiến khán giả không hài lòng và đánh giá anh muốn dùng chuyện tình cảm để quảng bá cho bộ phim.

Trang TV Report trích lời Song Joong Ki: "Cảm ơn tất cả mọi người vì đã dành cho chúng tôi khoảng thời gian quý báu. Tôi hy vọng tất cả mọi người sẽ đánh giá tốt về bộ phim. Nếu các bạn cho chúng tôi những lời bình luận tốt và quảng bá bộ phim, tôi sẽ có một lễ cưới hạnh phúc hơn".

"Tôi đã tìm thấy người phụ nữ để chăm sóc hết cuộc đời mình", anh chia sẻ thêm. Sau khi nhận được sự hưởng ứng của mọi người có mặt trong sự kiện, nam diễn viên tiếp tục: "Tôi sắp kết hôn nên tôi mong sẽ nhận được sự ủng hộ".

Bên cạnh ý kiến bênh vực Song Joong Ki và cho rằng anh chỉ đang nói đùa thì đông đảo cư dân mạng lại chỉ trích nam diễn viên khi nhắc tới chuyện kết hôn với Song Hye Kyo.

Những chia sẻ của Song Joong Ki sau đó vấp phải ý kiến của chỉ trích của người hâm mộ.

"Tôi chắc chắn đây chỉ là một lời nói đùa, tuy nhiên, cậu ấy cũng nên phân biệt chuyện đời tư và công việc. Bộ phim là công sức của rất nhiều người, do đó, việc nó được nhìn nhận như thế nào còn phụ thuộc vào sự nỗ lực của cả đoàn làm phim cũng như diễn viên khác. Đây không phải chuyện để mang ra nói đùa được", một khán giả bình luận trên trang Nate và nhận được 2.500 ý kiến đồng tình.

"Anh ấy thực sự kỳ quặc. Từng là người rất khiêm tốn nhưng bây giờ anh ấy có vẻ tự mãn. Thật kỳ lạ khi một người giàu đến mức không cần làm gì vẫn đủ ăn như anh ấy lại nói những điều này. Chỉ cần nói rằng 'chúng tôi đãlàm việc chăm chỉ và xin hãy ủng hộ bộ phim' là được mà", khán giả khác bình luận.

"Dù là lời nói đùa thì cũng chẳng hài hước và buồn cười chút nào", "Mở miệng ra là thấy khó chịu rồi", "Joong Ki à, nói thế là không hay đâu. Xem lại mình đi"… cư dân mạng phản ứng trái chiều trước lời chia sẻ của nam diễn viên.

Vừa qua, vào đầu tháng 7, Song Joong Ki và bạn diễn trong bộ phim Hậu duệ mặt trời, Song Hye Kyo xác nhận kết hôn. Gia đình hai bên đang lên kế hoạch gặp mặt để bàn bạc về lễ cưới sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 tới.

Trong khi đó, The Battleship Island, dự án điện ảnh mới của Song Joong Ki ra rạp tại Hàn Quốc từ ngày 26/7. Bộ phim xoay quanh cuộc chiến của 400 người lao động Hàn Quốc bị bóc lột tại mỏ than Hashima (Nhật Bản) trong thời điểm Thế chiến II diễn ra. Ngoài Song Joong Ki, phim còn có sự tham gia của So Ji Sub, Hwang Jung Min và nữ diễn viên Lee Jung Hyun.

The Battleship Island được đầu tư kinh phí 25 tỷ won, tuy nhiên, sau khi tổ chức buổi công chiếu VIP vào ngày 20/7, phim nhận nhiều phản hồi tiêu cực từ báo giới Hàn Quốc. Trong đó, nhân vật Moo Young do Song Joong Ki thể hiện bị trang Yonhap News đánh giá là phi thực tế.

Lan Phương